Новогодние каникулы в Туле: полная афиша мероприятий

Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы и спортивные эстафеты. Myslo собрал для вас полное расписание на предстоящие праздники.

27 декабря

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Площадь Ленина:

18.00 – праздничная программа молодежного центра «Родина»,

19.00 – праздничная программа МБУК «Культурно-досуговое объединение»,

20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

28 декабря

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Площадь Ленина:

19.00 – праздничная программа Городского концертного зала,

20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

29 декабря

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Площадь Ленина:

19.00 – праздничная программа ДК «Косогорец»,

20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

30 декабря

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Площадь Ленина:

19.00 – праздничная программа тульского союза артистов «БСА»,

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

31 декабря

Новогодняя ночь на площади Ленина:

23.00 – интерактивно-развлекательная программа «Тульская зима» – новогодние игры с аниматорами.

23.10 – выступление группы «Комбинация».

23.55 – трансляция новогоднего обращения Президента России Владимира Путина.

00.00 – фейерверк.

00.10 – выступление группы «Рефлекс».

Всю ночь будет работать дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. На больших экранах – трансляция новогоднего огонька.

Туляки и гости города смогут покататься на Губернском катке, исполнить новогоднюю песню в «Караоке-клубе», увидеть, как опытная команда ледорубов превратит глыбу льда в изящную скульптуру, принять участие в традиционных зимних русских забавах, прокатиться на собачьих упряжках, поводить хоровод вокруг елки, получить предсказание-пожелание и многое другое.

В новогоднюю ночь всех гостей будут угощать горячим чаем из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными пирожками, а также безалкогольным глинтвейном, карамельными яблочками и блинами, приготовленными в настоящей печи на дровах. Также будут представлены блюда национальной кухни.

Для удобства жителей в новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 4.15.

1 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

16.00 – резиденция Деда Мороза.

Площадь Ленина:

15.00 – зимний кинотеатр,

19.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

2 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Ул. Рязанская, 31:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!». Мастер-классы по зимним видам спорта.

Площадь Ленина:

15.00 – детская театрализованная программа ДК «Косогорец».

16.30 – зимний кинотеатр.

19.00 – праздничный концерт.

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

3 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 15:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».

Парковая зона Центра культуры и досуга, ул. Металлургов, 22:

15.00 – городская акция «Поможем братьям нашим меньшим!».

Площадь Ленина:

18.00 – зимний кинотеатр.

19.00 – праздничный концерт.

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

4 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:

12.00 – игровая программа «Новогоднее чудо».

Ул. Пролетарская, 28:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».

Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:

14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин».

Площадь Ленина:

15.00 – детская театрализованная программа Городского концертного зала.

16.30 – зимний кинотеатр.

19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей Городского концертного зала.

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

5 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

12.00 – игровая программа «Зимний футбол».

Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9:

13.00 – игровая программа «Новогодние забавы».

Ул. Октябрьская, 76-а:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».

Сквер памяти воинов-интернационалистов:

13.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3:

18.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Площадь Ленина:

19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей ДК «Косогорец»,

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

6 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

12.00 – конкурс-эстафета «Лыжня».

Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь ДК:

12.00 – рождественские колядки.

С. Хрущево, ул. Шкляра, 1-а:

12.00 – программа «Посиделки на Рождество».

Ул. Сойфера, 35:

13.00 – игровая программа «Ура, каникулы!».

Сквер памяти воинов-интернационалистов:

13.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Д. Крутое, 6-а, площадь ДК:

17.00 – рождественские колядки.

Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18, площадь ДК:

17.00 – рождественские колядки.

Пос. Октябрьский, 113:

17.00 – клубный вечер «Веселись, народ, Рождество идет!».

Пос. Иншинский, 22, площадь ДК:

19.00 – игровая программа «Рождественские колядки».

Площадь Ленина:

15.00 – театрализованная программа Театрально-концертного центра.

16.30 – зимний кинотеатр,

19.00 – праздничный концерт,

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

7 января

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

11.00 – резиденция Деда Мороза.

Пос. Михалково, ул. Колхозная, 77-а:

12.00 – игровая программа «Рождественские встречи».

Площадь Ленина:

18.00 – рождественский зимний кинотеатр,

19.00 – рождественский концерт. Фейерверк. Закрытие главной елки города,

20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

8 января

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

17.00 – игровая программа с участием сказочных персонажей.

В предновогодние и праздничные дни туляков и гостей города приглашают на Кремлевскую елку и в учреждения культуры города.