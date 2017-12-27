Новогодние каникулы в Туле: полная афиша мероприятий
Туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы и спортивные эстафеты. Myslo собрал для вас полное расписание на предстоящие праздники.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Площадь Ленина:
18.00 – праздничная программа молодежного центра «Родина»,
19.00 – праздничная программа МБУК «Культурно-досуговое объединение»,
20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Площадь Ленина:
19.00 – праздничная программа Городского концертного зала,
20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Площадь Ленина:
19.00 – праздничная программа ДК «Косогорец»,
20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Площадь Ленина:
19.00 – праздничная программа тульского союза артистов «БСА»,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Новогодняя ночь на площади Ленина:
23.00 – интерактивно-развлекательная программа «Тульская зима» – новогодние игры с аниматорами.
23.10 – выступление группы «Комбинация».
23.55 – трансляция новогоднего обращения Президента России Владимира Путина.
00.00 – фейерверк.
00.10 – выступление группы «Рефлекс».
Всю ночь будет работать дискотека с тульскими исполнителями и диджеями. На больших экранах – трансляция новогоднего огонька.
Туляки и гости города смогут покататься на Губернском катке, исполнить новогоднюю песню в «Караоке-клубе», увидеть, как опытная команда ледорубов превратит глыбу льда в изящную скульптуру, принять участие в традиционных зимних русских забавах, прокатиться на собачьих упряжках, поводить хоровод вокруг елки, получить предсказание-пожелание и многое другое.
В новогоднюю ночь всех гостей будут угощать горячим чаем из самовара на дровах с тульскими пряниками, белевской пастилой, вкусными пирожками, а также безалкогольным глинтвейном, карамельными яблочками и блинами, приготовленными в настоящей печи на дровах. Также будут представлены блюда национальной кухни.
Для удобства жителей в новогоднюю ночь городской транспорт будет работать до 4.15.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
16.00 – резиденция Деда Мороза.
Площадь Ленина:
15.00 – зимний кинотеатр,
19.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Ул. Рязанская, 31:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!». Мастер-классы по зимним видам спорта.
Площадь Ленина:
15.00 – детская театрализованная программа ДК «Косогорец».
16.30 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 15:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Парковая зона Центра культуры и досуга, ул. Металлургов, 22:
15.00 – городская акция «Поможем братьям нашим меньшим!».
Площадь Ленина:
18.00 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
12.00 – игровая программа «Новогоднее чудо».
Ул. Пролетарская, 28:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Пос. Обидимо, ул. Школьная, 4:
14.00 – игровая программа «Новогодний серпантин».
Площадь Ленина:
15.00 – детская театрализованная программа Городского концертного зала.
16.30 – зимний кинотеатр.
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей Городского концертного зала.
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – игровая программа «Зимний футбол».
Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9:
13.00 – игровая программа «Новогодние забавы».
Ул. Октябрьская, 76-а:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3:
18.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Площадь Ленина:
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей ДК «Косогорец»,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – конкурс-эстафета «Лыжня».
Пос. Прилепы, ул. Буденного, 9, площадь ДК:
12.00 – рождественские колядки.
С. Хрущево, ул. Шкляра, 1-а:
12.00 – программа «Посиделки на Рождество».
Ул. Сойфера, 35:
13.00 – игровая программа «Ура, каникулы!».
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Д. Крутое, 6-а, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
Пос. Сергиевский, ул. Центральная, 18, площадь ДК:
17.00 – рождественские колядки.
Пос. Октябрьский, 113:
17.00 – клубный вечер «Веселись, народ, Рождество идет!».
Пос. Иншинский, 22, площадь ДК:
19.00 – игровая программа «Рождественские колядки».
Площадь Ленина:
15.00 – театрализованная программа Театрально-концертного центра.
16.30 – зимний кинотеатр,
19.00 – праздничный концерт,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
11.00 – резиденция Деда Мороза.
Пос. Михалково, ул. Колхозная, 77-а:
12.00 – игровая программа «Рождественские встречи».
Площадь Ленина:
18.00 – рождественский зимний кинотеатр,
19.00 – рождественский концерт. Фейерверк. Закрытие главной елки города,
20.30 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
17.00 – игровая программа с участием сказочных персонажей.
В предновогодние и праздничные дни туляков и гостей города приглашают на Кремлевскую елку и в учреждения культуры города.