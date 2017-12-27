Фото avtotula_71
На улице Ленина автомобиль провалился в дыру в асфальте
Не исключено, что дорожные работы, проводившиеся рядом с образовавшимся провалом, послужили причиной происшествия.
В Туле на улице Ленина напротив храма Ильи Пророка автомобиль одним колесом провалился в дыру в асфальте.
Провал образовался рядом с местом проведения дорожных работ. Не исключено, что работы и стали причиной возникновения дыры в асфальте.
В происшествии никто не пострадал, повреждений на автомобиле нет.
Другие статьи по темам
Место