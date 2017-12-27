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На улице Ленина автомобиль провалился в дыру в асфальте
Фото avtotula_71

На улице Ленина автомобиль провалился в дыру в асфальте

Не исключено, что дорожные работы, проводившиеся рядом с образовавшимся провалом, послужили причиной происшествия.

В Туле на улице Ленина напротив храма Ильи Пророка автомобиль одним колесом провалился в дыру в асфальте.

Провал образовался рядом с местом проведения дорожных работ. Не исключено, что работы и стали причиной возникновения дыры в асфальте.

В происшествии никто не пострадал, повреждений на автомобиле нет.

сегодня, в 16:21 +7
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