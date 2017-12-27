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В Тульской области на замену лифта в доме жильцам надо собрать 3,7% его стоимости

В Тульской области на замену лифта в доме жильцам надо собрать 3,7% его стоимости

Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко рассказала о новинках в программе капремонта в 2018 году.

Согласно рейтинга Минстроя Р. Ф., Тульская область входит в топ-10 регионов, успешно реализующих программу капремонта. В 2017 году выполнен ремонт 1929 конструктивных элементов на 975 домах на сумму 1,25 млрд руб.
 
- Для себя мы ставим главную задачу — слышать собственников жилья и совершенствовать программу, — заявила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко. — Хочу поблагодарить собственников за высокие сборы средств по программе, причем не один год. В этом мы видим высокий уровень доверия туляков программе капремонта.
 
По словам Шевченко, в Минстрое составлен пул добросовестных подрядчиков для выполнения работ по капремонту.
 
В 2018 году капремонт будет выполняться в 1061 многоквартирном доме. Акцент будет сделан на замене внутридомовых коммуникаций — водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
 
- Я призываю всех собственников думать не только о своих квадратных метрах, но и о доме в целом. Большую работу по обеспечению доступа к инженерным сетям проводят и сами подрядчики, и специалисты Фонда капремонта. Но иногда собственники не выступают дружной командой, и приходится некоторые участки сетей не менять, — пояснила Элеонора Шевченко. — А это снижает качество капремонта всей сети. Напомню, что в Жилищный Кодекс внесена норма, согласно которой если 30% собственников не обеспечили доступ к сетям внутри квартир, то Фонд капремонта автоматически переносит ремонт на следующий год.
 
В следующем году по программе капремонта начнется замена лифтов в Туле и Новомосковске, Узловой и Алексине. Планируется заменить не менее 100 подъемных машин в 2018 году.
 
- Но для замены лифтов обязательно софинансирование со стороны собственников в объеме не менее 3,7% от стоимости лифтового оборудования. Сейчас администрации Тулы и Новомосковска активно общаются с жителями, выясняя их желание и возможности участвовать в этой программе.
 
Напомним, что ведомство Шевченко уже просчитывало, во сколько собственникам жилья обойдется замена лифтов — 1800 с квартиры в среднем с рассрочкой на полгода.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:24 −3
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