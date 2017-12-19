Туляков приглашают на Кремлевскую елку
Гостей ждут тематические квесты, мастер-классы, театрализованные экскурсии, фотосессия в исторических костюмах и музыкальные спектакли.
С 23 декабря по 6 января на территории Тульского кремля будут проходить новогодние праздники.
Детей и взрослых ждет новогодний мега-кроссворд, фотосессия в исторических костюмах «Вперед в историю», клуб настольных игр, мастер-классы по изготовлению елочных украшений и поздравительных открыток.
10.00 Новогодний кинотеатр для детей, онлайн-демонстрация отечественных мультипликационных фильмов для детей;
12.00 Открытие Кремлёвской ёлки: презентация выставки «Ёлка во все времена», новогодний концерт театра песни «Притяжение» с игровой программой для детей;
14.00 Игровая программа с фотосессией и чаепитием «В гостях у Снегурочки»
Вход на мероприятия бесплатный.
12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;
14.00 Мастер класс «Тульский ангел» от Ольги Кантиновой;
15.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних масок «Новогодний карнавал»;
15.30 Фотосессия «Новогодний карнавал».
12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;
14.00 Игровое занятие «Как на Руси Новый год встречали» из цикла «Народные праздники»;
16.00 Мастер класс «Новогодняя открытка».
12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;
14.00 Мастер-класс «Снежинка в технике квиллинг» от Екатерины Зерновой;
15.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»;
16.30 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил».
12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;
14.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»;
16.00 Интерактивное мероприятие «Новогоднее путешествие во Францию».
12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;
14.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»;
16.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил».
12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости».
14.00 Семейная квест-игра в экспозиции музея «Тульский кремль» «Приключения кота Акинфия».
11.00, 13.00 Театрализованная экскурсия «Сказка про трёх солдат и Соловья- разбойника»;
12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;
14.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений;
16.00 Квест для детей «Археологические загадки».
12.00, 18.00 Театрализованная экскурсия «Как солдат кашу варил»;
12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;
14.00 Новогодняя кремлёвская сказка «Морозное приключение» (на территории кремля с посещением Музейно-выставочного комплекса);
14.00 Игровая программа с фотосессией и чаепитием «В гостях у Снегурочки».
12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;
12.00, 16.00 Театрализованная экскурсия «Честь имею»;
14.00 Квест-игра «Властелин кремля» (на территории кремля с посещением Музейно-выставочного комплекса);
14.00 Игровая программа «Дети всей Земли встречают Новый год».
11.00, 13.00 Театрализованная экскурсия «Сказка про трёх солдат и Соловья-разбойника»;
13.00 Рождественский музыкальный спектакль Тульской областной филармонии.
По предварительной записи для гостей подготовлены новогодние представления:
- Музыкальная театрализованная программа «Как туляки Новый год встречали» с экскурсией по выставке «Елка во все времена»;
- Квест «Генерал Мороз» с экскурсией по выставке «Елка во все времена».
А также гостей ждут театрализованные экскурсии:
- «Сказка про трёх солдат и Соловья-разбойника»;
- «Как солдат кашу варил»;
- «Честь имею»;
- Экскурсия-квест «Ключ истории».
Вход на мероприятия: взрослые – 250 рублей, дети до 16 лет бесплатно (необходимо взять бесплатный билет в кассе), дети до 7 лет только в сопровождении взрослых. Возрастная категория 0+.
В программе возможны изменения, пожалуйста, уточняйте время по телефонам музеев.
Музейно-выставочный комплекс тульского кремля: Тула, Менделеевская, 12 В, телефоны: 8 (4872) 77-49-36 (Тульский военно-исторический музей), 77-49-34 (Музей «Тульский кремль»).
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