Туляков приглашают на Кремлевскую елку

Фото Алексея Пирязева

Гостей ждут тематические квесты, мастер-классы, театрализованные экскурсии, фотосессия в исторических костюмах и музыкальные спектакли.

С 23 декабря по 6 января на территории Тульского кремля будут проходить новогодние праздники.

Детей и взрослых ждет новогодний мега-кроссворд, фотосессия в исторических костюмах «Вперед в историю», клуб настольных игр, мастер-классы по изготовлению елочных украшений и поздравительных открыток.

23 декабря

10.00 Новогодний кинотеатр для детей, онлайн-демонстрация отечественных мультипликационных фильмов для детей;

12.00 Открытие Кремлёвской ёлки: презентация выставки «Ёлка во все времена», новогодний концерт театра песни «Притяжение» с игровой программой для детей;

14.00 Игровая программа с фотосессией и чаепитием «В гостях у Снегурочки»

Вход на мероприятия бесплатный.

24 декабря

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;

14.00 Мастер класс «Тульский ангел» от Ольги Кантиновой;

15.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних масок «Новогодний карнавал»;

15.30 Фотосессия «Новогодний карнавал».

26 декабря

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;

14.00 Игровое занятие «Как на Руси Новый год встречали» из цикла «Народные праздники»;

16.00 Мастер класс «Новогодняя открытка».

27 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;

14.00 Мастер-класс «Снежинка в технике квиллинг» от Екатерины Зерновой;

15.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»;

16.30 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил».

28 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;

14.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»;

16.00 Интерактивное мероприятие «Новогоднее путешествие во Францию».

29 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;

14.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Зимовье зверей»;

16.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок для теневого театра «Сказочные тени» и спектакль музейного театра теней «Как Мороз себе шубу шил».

30 декабря

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости».

2 января

14.00 Семейная квест-игра в экспозиции музея «Тульский кремль» «Приключения кота Акинфия».

3 января

11.00, 13.00 Театрализованная экскурсия «Сказка про трёх солдат и Соловья- разбойника»;

12.00 Новогоднее представление «Чудеса приходят в гости»;

14.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений;

16.00 Квест для детей «Археологические загадки».

4 января

12.00, 18.00 Театрализованная экскурсия «Как солдат кашу варил»;

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;

14.00 Новогодняя кремлёвская сказка «Морозное приключение» (на территории кремля с посещением Музейно-выставочного комплекса);

14.00 Игровая программа с фотосессией и чаепитием «В гостях у Снегурочки».

5 января

12.00 Новогоднее представление «Новогодняя сказка по-тульски»;

12.00, 16.00 Театрализованная экскурсия «Честь имею»;

14.00 Квест-игра «Властелин кремля» (на территории кремля с посещением Музейно-выставочного комплекса);

14.00 Игровая программа «Дети всей Земли встречают Новый год».

6 января

11.00, 13.00 Театрализованная экскурсия «Сказка про трёх солдат и Соловья-разбойника»;

13.00 Рождественский музыкальный спектакль Тульской областной филармонии.

По предварительной записи для гостей подготовлены новогодние представления:

Музыкальная театрализованная программа «Как туляки Новый год встречали» с экскурсией по выставке «Елка во все времена»;

Квест «Генерал Мороз» с экскурсией по выставке «Елка во все времена».

А также гостей ждут театрализованные экскурсии:

«Сказка про трёх солдат и Соловья-разбойника»;

«Как солдат кашу варил»;

«Честь имею»;

Экскурсия-квест «Ключ истории».

Вход на мероприятия: взрослые – 250 рублей, дети до 16 лет бесплатно (необходимо взять бесплатный билет в кассе), дети до 7 лет только в сопровождении взрослых. Возрастная категория 0+.

В программе возможны изменения, пожалуйста, уточняйте время по телефонам музеев.

Музейно-выставочный комплекс тульского кремля: Тула, Менделеевская, 12 В, телефоны: 8 (4872) 77-49-36 (Тульский военно-исторический музей), 77-49-34 (Музей «Тульский кремль»).

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