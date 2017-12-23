Фото Алексея Пирязева
Погода в Туле 24 декабря: мороз, метель и сильный ветер
Синоптики прогнозируют сильные осадки и низкое давление.
Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воскресенье будет облачным. Сильный снег (по данным сайта Метеоинфо – 9 мм).
Местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Пик осадков придётся на период с 9 до 15 часов.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный – 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха от -7 до нуля. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.
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