Погода в Туле 24 декабря: мороз, метель и сильный ветер

Фото Алексея Пирязева

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воскресенье будет облачным. Сильный снег (по данным сайта Метеоинфо – 9 мм).

Местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Пик осадков придётся на период с 9 до 15 часов.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный – 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха от -7 до нуля. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.