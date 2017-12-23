новости
новости
Регистрация
В Тульской области мошенники обманули пенсионеров почти на 800 тысяч рублей

В Тульской области мошенники обманули пенсионеров почти на 800 тысяч рублей

Создатели финансовой пирамиды обещали своим клиентам выгодные условия вкладов и большие проценты.

Полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, скрывающейся под вывеской кредитно-потребительского кооператива. Жертвами злоумышленников стали пожилые туляки, которые отдали аферистам более 770 тысяч рублей, польстившись на обещанные высокие проценты – 16-18,8%.

Мошенники действовали по классической для финансовой пирамиды схеме: получив от пенсионеров деньги, использовали их для выплаты процентов другим пайщикам, попутно вовлекали новых «инвесторов», а оставшиеся деньги положили к себе в карман.

Прежде чем заключить договор с подобной компанией и доверить посторонним свои деньги, специалисты тульского отделения Банка России советуют изучить репутацию фирмы и проверить, является ли она членом одной из саморегулируемых организаций. Если нет – организация не имеет права привлекать сбережения от граждан.

Вас должно насторожить, если кооператив только начинает свою деятельность и агрессивно себя рекламирует. Отличительная особенность финансовых пирамид – формирование денежной массы не за счет доходов от уставной деятельности, а за счет активного привлечения новых членов.

Если у вас возникли сомнения в легальности деятельности потребительского кооператива, обратитесь в интернет-приёмную Банка России. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:14 0
Другие статьи по темам
Событие
кредитные кооперативыфинансовая пирамидамошенничествопрокуратура Тульской областиБанк Россииполиция
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В новогоднюю ночь на площади Ленина выступят группы «Рефлекс» и «Комбинация»
В новогоднюю ночь на площади Ленина выступят группы «Рефлекс» и «Комбинация»
В Туле предприниматель оштрафован за продажу некачественного смартфона
В Туле предприниматель оштрафован за продажу некачественного смартфона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.