В Тульской области мошенники обманули пенсионеров почти на 800 тысяч рублей

Полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, скрывающейся под вывеской кредитно-потребительского кооператива. Жертвами злоумышленников стали пожилые туляки, которые отдали аферистам более 770 тысяч рублей, польстившись на обещанные высокие проценты – 16-18,8%.

Мошенники действовали по классической для финансовой пирамиды схеме: получив от пенсионеров деньги, использовали их для выплаты процентов другим пайщикам, попутно вовлекали новых «инвесторов», а оставшиеся деньги положили к себе в карман.

Прежде чем заключить договор с подобной компанией и доверить посторонним свои деньги, специалисты тульского отделения Банка России советуют изучить репутацию фирмы и проверить, является ли она членом одной из саморегулируемых организаций. Если нет – организация не имеет права привлекать сбережения от граждан.

Вас должно насторожить, если кооператив только начинает свою деятельность и агрессивно себя рекламирует. Отличительная особенность финансовых пирамид – формирование денежной массы не за счет доходов от уставной деятельности, а за счет активного привлечения новых членов.

Если у вас возникли сомнения в легальности деятельности потребительского кооператива, обратитесь в интернет-приёмную Банка России.