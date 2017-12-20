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Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы
Фото Алексея Пирязева.

Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы

Дед Мороз из Великого Устюга дан старт новогодним мероприятиям в Туле.

19 декабря на площади Ленина прошла торжественная церемония открытия главной елки Тулы. Впервые в церемонии открытия принял участие Дед Мороз из Великого Устюга – он прибыл на площадь в фаэтоне в рамках легкоатлетического забега Дедов Морозов, который проходил по проспекту Ленина.
 
Перед торжественным открытием елки в Туле прошел забег Дедов Морозов. Самые быстрые получили призы на главной сцене города.
 
 
Благодаря ежегодному социальному проекту «Путешествие Деда Мороза с НТВ» у туляков появилась в живую увидеть главного волшебника России – Деда Мороза из Великого Устюга. Он пожелал тулякам счастья в наступающем 2017 году и зажег огни на центральной елке города.
 
 
Затем на сцене и на Губернском катке состоялось огненно-пиротехническое шоу, которое плавно перешло в красочный фейерверк.
 
 
Гуляния на площади продолжались до 22.00, а завершила вечер молодежная дискотека на коньках.
 
Напомним, новогодние и рождественские мероприятия продлятся в Туле до 18 января. 
 
По окончании представления Myslo пообщался с туляками и узнал их впечатления и мечты на будущий год.
 
Анна и Артем Дурматовы с дочерью Софией:
– Нам очень понравилось выступление артистов, салют был классный – ребенок в восторге! В наступающем году тулякам хочу пожелать счастья, побольше денег – в зарплате прибавки, удачи и большого крепкого здоровья, оно самое главное.
Наталья Родионова:
– Всем доброго настроения желаю и неизменной веры в чудо, потому что то, что сегодня происходило на площади, было по-сказочному волшебно. Каждый взрослый в душе остается ребенком и в преддверие праздника Нового года это особенно ощущается.
 
Ольга Вейс:
– Уходящий год ничем кардинально не отличался, но был очень хорошим, было много путешествий. На будущий год жду еще больше новых впечатлений, встреч и необычных поездок. Этого желаю и всем тулякам!
Галерея
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 1
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 2
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 3
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 4
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 5
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 6
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 7
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 8
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 9
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 10
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 11
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 12
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 13
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 14
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 15
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 16
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 17
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 18
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 19
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 20
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 21
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 22
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 23
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 24
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 25
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 26
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 27
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 28
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 29
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 30
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 31
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 32
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 33
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 34
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 35
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 36
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 37
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 38
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 39
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 40
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 41
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 42
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 43
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 44
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 45
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 46
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 47
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 48
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 49
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 50
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 51
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 52
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 53
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 54
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 55
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 56
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 57
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 58
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 59
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 60
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 61
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 62
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 63
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 64
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 65
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 66
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 67
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 68
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 69
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 70
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 71
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 72
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 73
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 74
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 75
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 76
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 77
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 78
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 79
Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы, Фото: 80
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