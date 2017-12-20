Дед Мороз из Великого Устюга зажег огни на главной елке Тулы

Фото Алексея Пирязева.

19 декабря на площади Ленина прошла торжественная церемония открытия главной елки Тулы. Впервые в церемонии открытия принял участие Дед Мороз из Великого Устюга – он прибыл на площадь в фаэтоне в рамках легкоатлетического забега Дедов Морозов, который проходил по проспекту Ленина.

Перед торжественным открытием елки в Туле прошел забег Дедов Морозов. Самые быстрые получили призы на главной сцене города.

Благодаря ежегодному социальному проекту «Путешествие Деда Мороза с НТВ» у туляков появилась в живую увидеть главного волшебника России – Деда Мороза из Великого Устюга. Он пожелал тулякам счастья в наступающем 2017 году и зажег огни на центральной елке города.

Затем на сцене и на Губернском катке состоялось огненно-пиротехническое шоу, которое плавно перешло в красочный фейерверк.

Гуляния на площади продолжались до 22.00, а завершила вечер молодежная дискотека на коньках.

Напомним, новогодние и рождественские мероприятия продлятся в Туле до 18 января.

По окончании представления Myslo пообщался с туляками и узнал их впечатления и мечты на будущий год.

Анна и Артем Дурматовы с дочерью Софией:

– Нам очень понравилось выступление артистов, салют был классный – ребенок в восторге! В наступающем году тулякам хочу пожелать счастья, побольше денег – в зарплате прибавки, удачи и большого крепкого здоровья, оно самое главное.

Наталья Родионова:

– Всем доброго настроения желаю и неизменной веры в чудо, потому что то, что сегодня происходило на площади, было по-сказочному волшебно. Каждый взрослый в душе остается ребенком и в преддверие праздника Нового года это особенно ощущается.

Ольга Вейс:

– Уходящий год ничем кардинально не отличался, но был очень хорошим, было много путешествий. На будущий год жду еще больше новых впечатлений, встреч и необычных поездок. Этого желаю и всем тулякам!