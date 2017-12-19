Погода в Туле 20 декабря: снег, заморозки и гололёд

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно.

Ожидаются небольшие осадки – снег, мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм). В отдельных районах города слабый гололед, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, умеренный – до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до 0, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление стабильно пониженное – 745-750 мм рт. ст.