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Погода в Туле 20 декабря: снег, заморозки и гололёд

Погода в Туле 20 декабря: снег, заморозки и гололёд

Синоптики прогнозируют облачность и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно.

Ожидаются небольшие осадки – снег, мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм). В отдельных районах города слабый гололед, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, умеренный – до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до 0, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление стабильно пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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