Эксперты: самые крупные кредиты берут россияне в возрасте 40-49 лет

Эксперты «Объединенного Кредитного Бюро» исследовали возраст клиентов банков и онлайн-МФО и оценили зависимость между возрастом и средней суммой полученных заемщиком средств.

Молодые люди предпочитают оформлять займы онлайн – доля таких заемщиков в возрасте до 40 лет составила 79%. Около 23% всех заемщиков в возрасте до 25 лет обратились за деньгами в микрофинансовые организации.

Средние суммы займов растут как у клиентов банков, так и у заемщиков МФО. Среди россиян в возрасте 26-29 лет средний чек по займам вырос на 19% и составил 13100 рублей. Самый незначительный рост средней суммы займов в МФО отмечен среди клиентов в возрасте 50-59 лет – она увеличилась на 7% и составила 16200 рублей.

Что же касается банков, то самые большие кредиты оформляют люди в возрасте 40-49 лет – в этой категории средняя сумма равна 176575 рублей. А вот молодежь не спешит связывать себя кредитными обязательствами – средний чек заёмщиков в возрасте до 25 лет составляет 77150 рублей.