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У банка «Солидарность» ЦБ отозвал лицензию

У банка «Солидарность» ЦБ отозвал лицензию

Выплаты по страховым вкладам туляки смогут получить, начиная с 29 декабря.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Солидарность», сообщается на сайте ведомства. Лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество) прекратила действие 15 декабря. 
 
Поясняется, что отзыв лицензии провоцирован крайне рискованной бизнес-моделью и низким качеством значительной части активов. Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в низкокачественные активы, уточняют «Ведомости».
 
ЦБ неоднократно применял в отношении «Солидарности» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз – запрет на привлечение вкладов физлиц. При этом банк систематически уклонялся от требования формировать резервы на возможные потери путем «технической» трансформации активов.
 
Отсутствие у собственников намерений проводить реальные меры по стабилизации финансового положения банка свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшей деятельности, отмечает регулятор.
 
Банк «Солидарность» по величине активов на 1 декабря 2017 г. занимал 185 место в банковской системе России.
 
Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Солидарность» начнутся не позднее 29 декабря 2017 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
 
Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 21 декабря.
 
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 15 декабря 2017 года.
 

Напомним, в Привокзальном районном суде продолжается рассмотрение  дела бывших руководителей коммерческого банка «Первый Экспресс». Судебное разбирательство тянется более полутора лет. Сейчас сторона обвинения озвучила сроки, которые она просит дать фигурантам. 

Худяков и Томенчук, по версии следствия, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года, систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.

Подробнее об уголовном деле здесь.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:39 +1
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