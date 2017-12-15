У банка «Солидарность» ЦБ отозвал лицензию

Центробанк отозвал лицензию у банка «Солидарность», сообщается на сайте ведомства. Лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество) прекратила действие 15 декабря.

Поясняется, что отзыв лицензии провоцирован крайне рискованной бизнес-моделью и низким качеством значительной части активов. Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в низкокачественные активы, уточняют « Ведомости ».

ЦБ неоднократно применял в отношении «Солидарности» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз – запрет на привлечение вкладов физлиц. При этом банк систематически уклонялся от требования формировать резервы на возможные потери путем «технической» трансформации активов.

Отсутствие у собственников намерений проводить реальные меры по стабилизации финансового положения банка свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшей деятельности, отмечает регулятор.

Банк «Солидарность» по величине активов на 1 декабря 2017 г. занимал 185 место в банковской системе России.