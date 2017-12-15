В поселке Плеханово «Саманд» сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

Вчера, 14 декабря, в 18.00 в поселке Плеханово на пересечении улиц Заводской и Красноармейской 63-летний водитель автомобиля «Иран Саманд» сбил мужчину. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу, соблюдая правила дорожного движения.

50-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.