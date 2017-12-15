В Тульской области в сельском доме убит мужчина

В Каменском районе в селе Закопы в частном доме был обнаружен труп 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Кроме того, из больницы в полицию сообщили о госпитализации из того же дома 58-летнего мужчины с различными ранениями.

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу распивали алкоголь трое мужчин. По предварительным данным, между ними произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из собутыльников нанес удары, предположительно, ножом, двум своим приятелям, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

От полученных травм один из мужчин скончался на месте происшествия, а второй получил ранения. Эту страшную картину увидела соседка. Она и вызвала полицию.

Полицейские установили личность и местонахождения подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина.

По данному факту Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.

Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс--службе Следственного комитета по Тульской области.