О плохой уборке снега туляки могут сообщить в ЕДДС

Фото из архива Myslo.

Тульские власти готовятся к похолоданию и снегу.

В связи с этим, Единая дежурно-диспетчерская служба принимает сообщения о некачественной уборке от снега городских дорог и тротуаров.

Туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщить о плохом состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс.

Поступившие от жителей Тулы данные будут оперативно направлять уполномоченным организациям и лицам для принятия мер.

Телефоны: 47-20-34, 1391.