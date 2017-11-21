Фото из архива Myslo.
О плохой уборке снега туляки могут сообщить в ЕДДС
Тульские власти готовятся к похолоданию и снегу.
В связи с этим, Единая дежурно-диспетчерская служба принимает сообщения о некачественной уборке от снега городских дорог и тротуаров.
Туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщить о плохом состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс.
Поступившие от жителей Тулы данные будут оперативно направлять уполномоченным организациям и лицам для принятия мер.
Телефоны: 47-20-34, 1391.
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