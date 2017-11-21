новости
новости
Регистрация
О плохой уборке снега туляки могут сообщить в ЕДДС
Фото из архива Myslo.

О плохой уборке снега туляки могут сообщить в ЕДДС

Тульские власти готовятся к похолоданию и снегу.

В связи с этим, Единая дежурно-диспетчерская служба принимает сообщения о некачественной уборке от снега городских дорог и тротуаров.

Туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщить о плохом состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс.

Поступившие от жителей Тулы данные будут оперативно направлять уполномоченным организациям и лицам для принятия мер.

Телефоны: 47-20-34, 1391.

сегодня, в 11:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
уборка от снегауборка снега в ТулеЕДДСединая дежурно-диспетчерская служба
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стала известна возможная причина крупного пожара в тульской «Беларусь мебели»
Стала известна возможная причина крупного пожара в тульской «Беларусь мебели»
В Тульской области цыган обокрал женщину, попавшую в ДТП
В Тульской области цыган обокрал женщину, попавшую в ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.