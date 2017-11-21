В Тульской области после столкновения с «десяткой» опрокинулся грузовик

Фото УГИБДД и ГУ МЧС по Тульской области.

В аварии пострадали два человека.

20 ноября в 23.25 на 157-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (Венёвский район) 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «Мерседес Бенц Актрос». От удара грузовик опрокинулся.

Водителя «десятки» с телесными повреждениями госпитализировали, его 27-летний пассажир после оказания медицинской помощи был отпущен домой.