В Тульской области подвели итоги голосования по заявкам на участие в проекте «Народный бюджет – 2018»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2017 году в конкурсном отборе проекта участвовало 1410 заявок.

8 ноября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина подвели итоги голосования жителей области по заявкам на участие в проекте «Народный бюджет – 2018».

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев сообщил, что в 2017 году в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет – 2018» участвовало 1410 заявок. За проекты собрано порядка 223 тысяч подписей. В период голосования на сайте проекты набрали более 450 тысяч голосов.

По итогам голосования победили 523 заявки на общую сумму 796 млн рублей, из которых доля бюджета Тульской области – 500 млн рублей, доля муниципальных образований – 153 млн рублей, доля жителей региона и благотворителей – 143 млн рублей.

Наибольшее количество заявок, прошедших конкурсный отбор, было подано в Алексине, Донском, Новомосковске, Ефремовском, Узловском районах и в Туле.

Больше всего работ – 34% – будет выполнено в муниципальных образовательных организациях, 25% заявок – на ремонт автомобильных дорог, 11% – на работы на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, муниципальных объектах социально-бытового обслуживания. Оставшиеся заявки – на ремонт муниципальных учреждений культуры, спортобъектов, кровель, фасадов, межпанельных швов, коммуникаций в многоквартирных домах, благоустройство придомовых территорий, мест массового отдыха, установку детских площадок.

По поручению Алексея Дюмина в бюджете на 2018-2020 годы будет предусмотрено по 500 млн рублей на реализацию программы «Народный бюджет».

Глава региона обратил внимание на то, что при реализации «Народного бюджета» 2017 года администрации ряда муниципалитетов слишком долго готовили сметную документацию. Случалось, что конкурсы размещались по несколько раз в связи с отсутствием подрядчиков.

В итоге некоторые проекты оказались перенесены на осень, а некоторые могут перейти на 2018 год.

– Необходимо заблаговременно начать работу по подготовке сметной и конкурсной документации, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил министерству внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области и главе регионального минфина взять эту работу на контроль.