11 ноября «Арсенал» сыграет с минским «Динамо»
Матч начнется в 13.00. Вход свободный.
Во время паузы в чемпионате России тульский «Арсенал» проведет контрольный матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Игра состоится 11 ноября в 13.00 в Туле на Центральном стадионе. Вход свободный.
Напомним, что в октябре канониры сыграли товарищеский матч с другим представителем Белоруссии — жодинским клубом «Торпедо-БелАЗ». Игра завершилась со счетом 0:0.
вчера, в 14:04, 8 672 2
6 ноября, в 09:43, 19 2043 2
5 ноября, в 21:36, 14 4447 4
5 ноября, в 13:30, 32 1511 5
Другие статьи по темам
Место