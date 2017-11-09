11 ноября «Арсенал» сыграет с минским «Динамо»

Во время паузы в чемпионате России тульский «Арсенал» проведет контрольный матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Игра состоится 11 ноября в 13.00 в Туле на Центральном стадионе. Вход свободный.

Напомним, что в октябре канониры сыграли товарищеский матч с другим представителем Белоруссии — жодинским клубом «Торпедо-БелАЗ». Игра завершилась со счетом 0:0.