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11 ноября «Арсенал» сыграет с минским «Динамо»

11 ноября «Арсенал» сыграет с минским «Динамо»

Матч начнется в 13.00. Вход свободный.

Во время паузы в чемпионате России тульский «Арсенал» проведет контрольный матч с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Игра состоится 11 ноября в 13.00 в Туле на Центральном стадионе. Вход свободный.

Напомним, что в октябре канониры сыграли товарищеский матч с другим представителем Белоруссии — жодинским клубом «Торпедо-БелАЗ». Игра завершилась со счетом 0:0.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:50 +1
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