Погода в Туле 9 ноября: облачно, туманно и без осадков

Синоптики обещают до пяти градусов тепла и умеренный ветер.

По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится.

Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, 2-7 метров в секунду, днём юго-западный, умеренный – до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -4 до +1, днём – от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление пониженное – 750-755 мм рт. ст.