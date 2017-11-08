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Погода в Туле 9 ноября: облачно, туманно и без осадков

Погода в Туле 9 ноября: облачно, туманно и без осадков

Синоптики обещают до пяти градусов тепла и умеренный ветер.

По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится.

Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, 2-7 метров в секунду, днём юго-западный, умеренный – до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -4 до +1, днём – от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление пониженное – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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