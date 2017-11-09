Канализацию в поселке под Щекино отремонтируют в 2018 году

Фото Дмитрия Дзюбина.

Коллектор в поселке 10 Октября рассыпался, и все фекальные воды ручьем текут вниз по склону.

Зловонные реки канализационных стоков под окнами домов в поселке имени 10 Октября Щекинского района текут не первый год. Жители заявляют, что неоднократно обращались к местным властям, но чиновники не спешат решать накопившиеся проблемы.

Коллектор давно уже рассыпался, а все фекальные воды ручьем текут вниз по склону. Запах соответствующий: в теплое время года окна не откроешь – «исток» реки находится в паре метров от жилых домов. Когда подмораживает – терпимо, но тем не менее мириться с этой проблемой жители не намерены.

«В настоящее время МУП «Огаревское ЖКХ» проводит работы по восстановлению работоспособности канализации. Плата за транспортировку сточных вод не производится до полного восстановления работоспособности внутридомовой канализации.

Но работы даже не начинались, поэтому жителям своими силами приходится прочищать канализацию – если этого не делать, то сточные воды оказываются в квартирах на первых этажах. В ответе на официальный редакционный запрос о сроках ремонта ветхих коммуникаций администрация Щекинского района корректно устранилась от комментирования ситуации, указав лишь, что заведует сетями МУП «Огаревское ЖКХ» (приводим полный текст ответа):

«На территории п. 10 Октября очистные сооружения, собирающие стоки от жилых домов, отсутствуют. Канализационные сети в поселке обслуживаются МУП «Огаревское ЖКХ», начисления населению производятся только за транспортировку сточных вод. Удаление сточных вод осуществляется путем откачки МУП «Огаревское ЖКХ», из существующих канализационных колодцев с последующим вывозом. Начисление платы за коммунальную услугу «водоотведение» осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», согласно которому водоотведением является комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки, приёма и очистки сточных вод, и осуществляется в соответствии с тарифами на водоотведение (статья 14, пункт 6)».

Конкретных сроков решения в том числе и экологической проблемы не указано.

В МУП «Огаревское ЖКХ» сообщили, что замена труб, вероятнее всего, произойдет в 2018 году.

Сейчас планы только составляются и конкретных сроков также назвать нельзя.