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«Скуратово строится, а г*** течет в Воронку»: туляки возмущены загрязнением речки

«Скуратово строится, а г*** течет в Воронку»: туляки возмущены загрязнением речки

Наша подписчица обнаружила в поле трубу, из которой в реку течет жидкость с омерзительным запахом.

В Скуратово неподалеку от больницы есть речка Овсянка, которая впоследствии впадает в Воронку.

— В эту речку сливают из трубы жидкость явно с запахом мочи, стирального порошка и горячего, простите, дерьма, — рассказала наша подписчица Ирина. — В прошлом году гуляли вдоль этой речки — такой вони не было, вода была относительно прозрачной.

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А в этом году там ещё по всем склонам наделали колодцев — не знаю, отстойники там или что, но активно очень кто-то «обустраивает» склон у реки.

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— Там размыло уже овраг, корни висят и воняет, — пишет Ирина. — Строится активно Скуратово, а г*** течет в Воронку?

Труба находится вот здесь:

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Девушка просит природоохранную прокуратуру и минприроды провести проверку.

Ранее Myslo писал о загрязнении реки Воронки. Аварийный канализационный колодец расположен на пересечении ул. Демонстрации и Путейской в Туле. Сточные воды начали из него переливаться и бурным ручьем стекать в реку Воронку около двух месяцев назад.

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