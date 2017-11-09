Тульская Госавтоинспекция назвала победителей конкурса сюжетов для социальных роликов

Сотрудники тульской Госавтоинспекции подвели итоги конкурса на лучший сюжет для социальных роликов — «Вместе за безопасность дорожного движения».

Туляки прислали на конкурс более ста творческих работ.

– Сотрудники ГИБДД благодарят всех участников за проявленную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к безопасности дорог, ведь только вместе мы можем сделать наши дороги безопаснее, — говорят в ведомстве.

В ноябре-декабре по сценариям победителей сотрудники ГИБДД снимут ролики социальной рекламы по безопасности дорожного движения и разместят наружную рекламу.

Победители конкурса смогут сами принять участие в съемках.

Награждение призеров пройдет 16 ноября в 11.00 на ул. Советской, 110 (актовый зал). Телефон для справок 8 (4872) 32-45-39 .

результаты конкурса

Номинация «Детский дорожно-транспортный травматизм»:

1 место — Котеняткин Руслан

2 место — Грибкова Екатерина

Номинация «Нетрезвый водитель»:

1 место — Горбунова Анна

2 место – Ленченко Елена

3 место – коллектив ГПОУ «Крапивинский лесхоз-техникум» Щекинского района Тульской области

Номинация «Роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей»:

1 место — Черепанова Елена

2 место — Савченко Алиса

Номинация «Скорость убивает!»:

1 место — (коллективное) — Чупкина София, Чуваева Вероника, Чернов Сергей, Шарый Владимир, учащиеся ТулГУ

2 место – Курбанов Руслан

3 место — Фролов Михаил

Номинация «Движение с уважением!» (о взаимовежливом отношении пешеходов и водителей):

1 место — Андрюхина Сандра

2 место — коллектив МБОУ СОШ № 1 г. Алексина

Номинация «Стань заметнее на дороге» (о важности использования светоотражающих элементов):

1 место — Горбунов Михаил

2 место – Благовестова Анастасия

3 место — Ежова Татьяна

Номинация «Правила дорожного движения – правила жизни»:

1 место — Гепфер Юлия

2 место — Белых Ольга

3 место – Громова Дарья и Громов Александр

Номинация «Ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения»:

1 место — Степанов Михаил.

Дополнительная номинация «Наружная реклама в сфере безопасности дорожного движения» — Петрушина Надежда.