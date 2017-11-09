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Тульская Госавтоинспекция назвала победителей конкурса сюжетов для социальных роликов

Тульская Госавтоинспекция назвала победителей конкурса сюжетов для социальных роликов

Награждение победителей пройдет 16 ноября.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции подвели итоги конкурса на лучший сюжет для социальных роликов — «Вместе за безопасность дорожного движения».

Туляки прислали на конкурс более ста творческих работ.

– Сотрудники ГИБДД благодарят всех участников за проявленную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к безопасности дорог, ведь только вместе мы можем сделать наши дороги безопаснее, — говорят в ведомстве.

В ноябре-декабре по сценариям победителей сотрудники ГИБДД снимут ролики социальной рекламы по безопасности дорожного движения и разместят наружную рекламу.

Победители конкурса смогут сами принять участие в съемках.

Награждение призеров пройдет 16 ноября в 11.00 на ул. Советской, 110 (актовый зал). Телефон для справок 8 (4872) 32-45-39.

результаты конкурса

Номинация «Детский дорожно-транспортный травматизм»:

  • 1 место — Котеняткин Руслан
  • 2 место — Грибкова Екатерина

Номинация «Нетрезвый водитель»:

  • 1 место — Горбунова Анна
  • 2 место – Ленченко Елена
  • 3 место – коллектив ГПОУ «Крапивинский лесхоз-техникум» Щекинского района Тульской области

Номинация «Роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей»:

  • 1 место — Черепанова Елена
  • 2 место — Савченко Алиса

Номинация «Скорость убивает!»:

  • 1 место — (коллективное) — Чупкина София, Чуваева Вероника, Чернов Сергей, Шарый Владимир, учащиеся ТулГУ
  • 2 место – Курбанов Руслан
  • 3 место — Фролов Михаил

Номинация «Движение с уважением!» (о взаимовежливом отношении пешеходов и водителей):

  • 1 место — Андрюхина Сандра
  • 2 место — коллектив МБОУ СОШ № 1 г. Алексина

Номинация «Стань заметнее на дороге» (о важности использования светоотражающих элементов):

  • 1 место — Горбунов Михаил
  • 2 место – Благовестова Анастасия
  • 3 место — Ежова Татьяна

Номинация «Правила дорожного движения – правила жизни»:

  • 1 место — Гепфер Юлия
  • 2 место — Белых Ольга
  • 3 место – Громова Дарья и Громов Александр

Номинация «Ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения»:

  • 1 место — Степанов Михаил.

Дополнительная номинация «Наружная реклама в сфере безопасности дорожного движения» — Петрушина Надежда.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:16 +2
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