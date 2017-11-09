Тульская Госавтоинспекция назвала победителей конкурса сюжетов для социальных роликов
Награждение победителей пройдет 16 ноября.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции подвели итоги конкурса на лучший сюжет для социальных роликов — «Вместе за безопасность дорожного движения».
Туляки прислали на конкурс более ста творческих работ.
– Сотрудники ГИБДД благодарят всех участников за проявленную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к безопасности дорог, ведь только вместе мы можем сделать наши дороги безопаснее, — говорят в ведомстве.
В ноябре-декабре по сценариям победителей сотрудники ГИБДД снимут ролики социальной рекламы по безопасности дорожного движения и разместят наружную рекламу.
Победители конкурса смогут сами принять участие в съемках.
Награждение призеров пройдет 16 ноября в 11.00 на ул. Советской, 110 (актовый зал). Телефон для справок
Номинация «Детский дорожно-транспортный травматизм»:
- 1 место — Котеняткин Руслан
- 2 место — Грибкова Екатерина
Номинация «Нетрезвый водитель»:
- 1 место — Горбунова Анна
- 2 место – Ленченко Елена
- 3 место – коллектив ГПОУ «Крапивинский лесхоз-техникум» Щекинского района Тульской области
Номинация «Роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей»:
- 1 место — Черепанова Елена
- 2 место — Савченко Алиса
Номинация «Скорость убивает!»:
- 1 место — (коллективное) — Чупкина София, Чуваева Вероника, Чернов Сергей, Шарый Владимир, учащиеся ТулГУ
- 2 место – Курбанов Руслан
- 3 место — Фролов Михаил
Номинация «Движение с уважением!» (о взаимовежливом отношении пешеходов и водителей):
- 1 место — Андрюхина Сандра
- 2 место — коллектив МБОУ СОШ № 1 г. Алексина
Номинация «Стань заметнее на дороге» (о важности использования светоотражающих элементов):
- 1 место — Горбунов Михаил
- 2 место – Благовестова Анастасия
- 3 место — Ежова Татьяна
Номинация «Правила дорожного движения – правила жизни»:
- 1 место — Гепфер Юлия
- 2 место — Белых Ольга
- 3 место – Громова Дарья и Громов Александр
Номинация «Ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения»:
- 1 место — Степанов Михаил.
Дополнительная номинация «Наружная реклама в сфере безопасности дорожного движения» — Петрушина Надежда.