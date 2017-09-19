Жители поселка под Щекино тонут в мусоре и канализационных стоках

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Год экологии жители не могут добиться ремонта канализации и вынуждены задыхаться от запаха нечистот.

Зловонные реки канализационных стоков под окнами домов с одной стороны, а с другой разрастающаяся помойка – таковы реалии поселка имени 10-го Октября Щекинского района. Жители заявляют, что неоднократно обращались к местным властям, но чиновники не спешат решать накопившиеся проблемы.

– Раньше мы каждые выходные устраивали субботники, и у нас в поселке никогда не было мусора. Мы следили за чистотой, – рассказывает жительница поселка Татьяна Жигалова. – Контейнеров у нас не было, поэтому весь мусор, будь то бытовой или крупногабаритный, вывозили в город на обустроенные площадки для сбора мусора. Примерно год назад на нашей улице появился мусоровоз. Пояснили нам, что теперь обязанность по вывозу отходов ляжет на ООО «ТулаТехДиагностика». За ее услуги придется заплатить… 85 рублей с человека! И это при том, что в среднем по Щекинскому району тариф на вывоз мусора составляет 35 рублей.

Но самое интересное, что у жителей не спрашивали согласия на оплату такой дорогой услуги. А квитанции начали присылать. И это при том, что большая часть населения не могли в реальности воспользоваться услугами мусоровоза.

– Машина приезжает два раза в неделю в рабочее время и не по выходным. Мы должны ее встречать и отдавать мешки. Оставленные вдоль дороги они не забирают! Во-первых, не было обозначено четкого времени приезда машины. Сколько надо стоять и ждать ее? А во-вторых, работающие жители должны отпрашиваться с работы, чтобы избавиться от мусора? Проще уж его с собой взять и по дороге в помойку выбросить.

Вскоре администрация начала проверять наличие у жителей договоров на вывоз мусора и грозить штрафами тем, у кого их нет. Те, в свою очередь, попытались было через администрацию узнать четкий график вывоза мусора и заодно получить разъяснения по поводу обоснованности тарифа.

Но поскольку фирма частная, им предложено было самостоятельно решить с ней этот вопрос. Или найти любую другую организацию, которая будет вывозить из поселка мусор. Самостоятельно не нашли никого и решили вступить в переговоры с имеющейся. Но не тут-то было! Адрес, указанный на выданной Татьяне Жигаловой копии договора с ООО «ТулаТехДиагностика» – Новомосковское шоссе, 52-а – оказался неправильным. И указанный телефон тоже не отвечал.

– Администрация требует предоставить договоры на вывоз мусора, так мы говорим: «Не проблема, пусть приезжают к нам, и мы заключим договоры». Так никто не едет! Мы год искали, где же находится эта организация. Оказалось, что в Советске она, а не в Туле. Там нам предложили оплатить услуги и тогда по договору оферты договор будет считаться заключенным. Но почему мы должны оплачивать услугу, если мы ею не пользуемся? За год из нас должников сделали. Выставляют квитанции уже по 5-7 тысяч рублей долга!

Спустя год в поселке появилась контейнерная площадка. Находится она в самом начале населенного пункта. Когда на место приехали корреспонденты Myslo, баки стояли практически пустыми. В поселке проживает порядка 400 человек. Многим банально далеко ходить до помойки. Поселок начал зарастать мусором. Уже образовались пять несанкционированных свалок. И создают их те, кто оплачивает услуги ООО «ТулаТехДиагностика»: «Мы вам платим, а вы убирайте».

Задыхается от запаха нечистот весь поселок, а не только жители близлежащих домов.

Без какой-либо реакции уже многие годы остается и другая проблема - вышедшая из строя канализация. Коллектор давно уже рассыпался, а все фекальные воды ручьем текут вниз по склону. Запах соответствующий, а значит в теплое время года попросту окна не откроешь – «исток» реки находится в паре метров от жилых домов.

При этом в июне 2017 года Татьяна Жигалова получила от ГЖИ Тульской области письмо: «в настоящее время МУП «Огаревское ЖКХ» проводит работы по восстановлению работоспособности канализации. Плата за транспортировку сточных вод не производится до полного восстановления работоспособности внутридомовой канализации».

Только даже намека на начало работ нет.

- Мы писали везде всюду, ну сколько можно так жить? Мы сами прочищаем канализацию, потому что если этого не делать, то сточные воды оказываются в квартирах на первых этажах! - поясняет Татьяна Жигалова.

А вот контроль со стороны администрации себя ждать не заставляет. Не так давно активистка Татьяна Жигалова была оштрафована на 2,5 тысячи рублей за захламление придомовой территории. А хламом был признан цветник около дома, за которым ухаживает Татьяна.

Это тот самый газон, который захламила Татьяна Жиганова и получила за это штраф.

Но это не единственные беды поселка 10 Октября, находящегося в 30 км от Тулы. На улицах не работает освещение, в подъездах гнилая проводка и дырявый пол, а детский сад и сельский клуб несколько лет назад закрыли – из-за нерентабельности.