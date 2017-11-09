Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле прошел фестиваль «Красные сапожки – 2017»
Это хореографический конкурс для самых маленьких танцоров.
8 ноября в Туле прошел хореографический фестиваль «Красные сапожки» — конкурс для самых маленьких танцоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Участниками фестиваля стали младшие группы хореографических коллективов Детско-юношеского центра:
- ансамбль «Элегия» (педагог Зуева Н. Г.),
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ансамбль «Звездный экспресс» (педагог
Афонина Т. В.),
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ансамбль «Неваляшки» (педагог
Филина В. В.).
Возраст юных артистов — от 5 до 11 лет. Для многих это выступление было дебютным.
Фестиваль проходил в концертно-развлекательной форме. Ведущие проводили викторины для детей, показывали мультики и фрагменты выступлений именитых ансамблей из шоу «Танцуют все!».
В конце мероприятия все участники получили сладкие подарки.
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