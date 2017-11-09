В Туле прошел фестиваль «Красные сапожки – 2017»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это хореографический конкурс для самых маленьких танцоров.

8 ноября в Туле прошел хореографический фестиваль «Красные сапожки» — конкурс для самых маленьких танцоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками фестиваля стали младшие группы хореографических коллективов Детско-юношеского центра:

ансамбль «Элегия» (педагог Зуева Н. Г.),

ансамбль «Звездный экспресс» (педагог Афонина Т. В. ),

), ансамбль «Неваляшки» (педагог Филина В. В .).

Возраст юных артистов — от 5 до 11 лет. Для многих это выступление было дебютным.

Фестиваль проходил в концертно-развлекательной форме. Ведущие проводили викторины для детей, показывали мультики и фрагменты выступлений именитых ансамблей из шоу «Танцуют все!».

В конце мероприятия все участники получили сладкие подарки.