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В Туле прошел фестиваль «Красные сапожки – 2017»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прошел фестиваль «Красные сапожки – 2017»

Это хореографический конкурс для самых маленьких танцоров.

8 ноября в Туле прошел хореографический фестиваль «Красные сапожки» — конкурс для самых маленьких танцоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками фестиваля стали младшие группы хореографических коллективов Детско-юношеского центра:

  • ансамбль «Элегия» (педагог Зуева Н. Г.),
  • ансамбль «Звездный экспресс» (педагог Афонина Т. В.),
  • ансамбль «Неваляшки» (педагог Филина В. В.).

Возраст юных артистов — от 5 до 11 лет. Для многих это выступление было дебютным.

Фестиваль проходил в концертно-развлекательной форме. Ведущие проводили викторины для детей, показывали мультики и фрагменты выступлений именитых ансамблей из шоу «Танцуют все!».

В конце мероприятия все участники получили сладкие подарки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 +2
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