Жители Богородицка: «Река воняет канализацией». Администрация: «Утечек нет»
Наверное потому, что жители не эксперты.
В одном из богородицких пабликов под постом о создании в регионе госучреждения «Природа», которое будет контролировать особо охраняемые природные территории и регулировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, развернулась интересная дискуссия.
«В Богородицке канализацию сливают прямо в речку! Ночами невозможно окно открыть, чтобы ребенку воздух свежий был», – прокомментировал данный пост житель районного центра Дмитрий М.
На столь громкое заявление решила ответить администрация Богородицкого района:
«В ходе комиссионного выезда было установлено, что КНС (канализационно-насосная станция) работает без сбоев, утечек нет. Кроме этого к концу следующей недели подрядной организацией запланировано начать работы по ремонту участка канализационной сети протяженностью 500 метров для исключения возможности образования утечек».
Сбоев и утечек нет, но всё же чинить что-то будут. Другой житель Богородицка, Сергей Б., не смог пройти мимо открывшихся обстоятельств и присоединился к беседе:
«Богородицкий район, браво! Хорошо отмазались. Объясните тогда, почему река Уперта, ниже Богородицка, цвета канализации и воняет фекалиями?»