Жители Богородицка: «Река воняет канализацией». Администрация: «Утечек нет»

Сбоев и утечек нет, но всё же чинить что-то будут. Другой житель Богородицка, Сергей Б., не смог пройти мимо открывшихся обстоятельств и присоединился к беседе:

«Богородицкий район, браво! Хорошо отмазались. Объясните тогда, почему река Уперта, ниже Богородицка, цвета канализации и воняет фекалиями?»