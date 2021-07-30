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Жители Богородицка: «Река воняет канализацией». Администрация: «Утечек нет»
Фото: www.instagram.com/sp_71.

Жители Богородицка: «Река воняет канализацией». Администрация: «Утечек нет»

Наверное потому, что жители не эксперты.

В одном из богородицких пабликов под постом о создании в регионе госучреждения «Природа», которое будет контролировать особо охраняемые природные территории и регулировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, развернулась интересная дискуссия. 

«В Богородицке канализацию сливают прямо в речку! Ночами невозможно окно открыть, чтобы ребенку воздух свежий был», – прокомментировал данный пост житель районного центра Дмитрий М.

На столь громкое заявление решила ответить администрация Богородицкого района: 

«В ходе комиссионного выезда было установлено, что КНС (канализационно-насосная станция) работает без сбоев, утечек нет. Кроме этого к концу следующей недели подрядной организацией запланировано начать работы по ремонту участка канализационной сети протяженностью 500 метров для исключения возможности образования утечек».

Сбоев и утечек нет, но всё же чинить что-то будут. Другой житель Богородицка, Сергей Б., не смог пройти мимо открывшихся обстоятельств и присоединился к беседе:

«Богородицкий район, браво! Хорошо отмазались. Объясните тогда, почему река Уперта, ниже Богородицка, цвета канализации и воняет фекалиями?»

Но этот вопрос так и остался без ответа.
 
Хочется надеяться, что замена 500 метров канализационной сети всё же исправит эту ситуацию.

 

Сюжет: Экология Тульской области
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:25 +1
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Тульская областьБогородицк
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