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Туляк: «Два месяца в Воронку льется канализация, но никто не реагирует»

Туляк: «Два месяца в Воронку льется канализация, но никто не реагирует»

Мужчина написал обращение в надзорные органы в начале июля, но ничего не изменилось.

Аварийный канализационный колодец расположен на пересечении ул. Демонстрации и Путейской в Туле. Сточные воды начали из него переливаться и бурным ручьем стекать в реку Воронку около двух месяцев назад.

4 июля живущий недалеко мужчина написал обращение в региональную природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Из обоих ведомств получил ответ, что его обращение принято. А дальше ничего не произошло. Тогда он обратился в редакцию Myslo.

— В Воронке дети мои купались всегда. А теперь что? В том, что стекает, им купаться? Это сколько уже за два месяца в реку утекло канализации! Я в начале месяца сообщил о проблеме в прокуратуру и Росприроднадзор, но получил только пока ответ, что они приняли мое обращение и проведут проверку. А устранять? Неужели для устранения нужно сначала мне отправить ответ в «установленный законом срок», а только потом можно сообщить о проблеме ответственным организациям, определять для них срок устранения аварии и брать это на контроль? Это экология нашего города! В речку каждый день утекает огромное количество нечистот, а всем лишь важно соблюсти сроки! А важно на самом деле аварию устранить! — возмутился мужчина.

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