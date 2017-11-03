Выходные в Тульской области будут сухими и безветренными

Синоптики прогнозируют пониженное давление и температуру чуть выше нуля.

По информации сайта Метеоинфо, три ближайших выходных дня в регионе будет держаться стабильная осенняя погода – переменная облачность и без осадков.

Ветер южный и юго-западный, лёгкий – не более трёх метров в секунду. Атмосферное давление стабильно пониженное – 735-750 мм рт. ст.

По ночам возможны лёгкие заморозки – до -1, по утрам – гололедица. Дневная температура будет чуть выше нуля – до четырёх градусов тепла.