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Выходные в Тульской области будут сухими и безветренными

Выходные в Тульской области будут сухими и безветренными

Синоптики прогнозируют пониженное давление и температуру чуть выше нуля.

По информации сайта Метеоинфо, три ближайших выходных дня в регионе будет держаться стабильная осенняя погода – переменная облачность и без осадков.

Ветер южный и юго-западный, лёгкий – не более трёх метров в секунду. Атмосферное давление стабильно пониженное – 735-750 мм рт. ст.

По ночам возможны лёгкие заморозки – до -1, по утрам – гололедица. Дневная температура будет чуть выше нуля – до четырёх градусов тепла.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +4
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