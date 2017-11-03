Туляки считают бедностью доходы ниже 15 тысяч рублей в месяц

Эксперты Общественной палаты РФ провели исследования, посвященные проблеме бедности и социального самочувствия граждан. Выводы говорят о том, что большинство наших соотечественников считают порогом бедности доход в 20 тысяч рублей. Об этом пишет «Бизнес Журнал».

Однако исследователи ВЦИОМ называют другую цифру – по их данным, бедность для россиян начинается при доходах в 15 тысяч рублей. Средняя зарплата в Тульской области – 32000, пенсия – 13500 рублей. Среднедушевой доход составляет 27000, расход – на шесть тысяч меньше, а прожиточный минимум в регионе находится на отметке 10400 рублей.

Получается, что 25 % туляков имеют показатели значительно выше названных, остальные – на 20-30% ниже. То есть около 70-75 % жителей области получают менее 25000 ежемесячно, либо имеют пенсию в 11000, а средний доход на одного члена семьи – 22000 рублей.