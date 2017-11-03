В Ефремове появилась улица имени полковника милиции Юрия Азеева

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Полицейский заложил традиции верности долгу и людям, ради которых он жил и служил.

3 ноября на карте Ефремова появился новый объект — улица имени полковника милиции Юрия Азеева. Бывший начальник районного отдела внутренних дел всю жизнь посвятил борьбе с преступностью в родном городе. Два года он служил в Афганистане и почти 20 лет Азеев возглавлял отдел внутренних дел Ефремовского района. Он всегда лично принимал участие в раскрытии наиболее сложных и опасных преступлений. За мужество, самоотверженность, преданность долгу и заслуги в поддержании закона он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Почета, орденом Мужества, именным оружием.

Юрий Азеев скончался в возрасте 58 лет в 2005 году. Он до последних дней был предан работе.

На торжественной церемонии открытия, приуроченной к 100-летию советской милиции и Дню сотрудника органов внутренних дел, собрались руководители областного УМВД и города, действующие сотрудники и ветераны территориального отдела МВД.