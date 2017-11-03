новости
новости
Регистрация
В Ефремове появилась улица имени полковника милиции Юрия Азеева
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Ефремове появилась улица имени полковника милиции Юрия Азеева

Полицейский заложил традиции верности долгу и людям, ради которых он жил и служил.

3 ноября на карте Ефремова появился новый объект — улица имени полковника милиции Юрия Азеева. Бывший начальник районного отдела внутренних дел всю жизнь посвятил борьбе с преступностью в родном городе. Два года он служил в Афганистане и почти 20 лет Азеев возглавлял отдел внутренних дел Ефремовского района. Он всегда лично принимал участие в раскрытии наиболее сложных и опасных преступлений. За мужество, самоотверженность, преданность долгу и заслуги в поддержании закона он был награжден орденом Красной Звезды, орденом Почета, орденом Мужества, именным оружием.

Юрий Азеев скончался в возрасте 58 лет в 2005 году. Он до последних дней был предан работе.

На торжественной церемонии открытия, приуроченной к 100-летию советской милиции и Дню сотрудника органов внутренних дел, собрались руководители областного УМВД и города, действующие сотрудники и ветераны территориального отдела МВД.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:01 +4
Другие статьи по темам
Событие
Улица имени Азееваполковник милицииторжественное открытие
Место
ЕфремовТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут сухими и безветренными
Выходные в Тульской области будут сухими и безветренными
В поселке Ленинский открылся фельдшерский пункт
В поселке Ленинский открылся фельдшерский пункт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.