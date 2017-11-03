4 и 6 ноября в Туле ограничат движение, а общественный транспорт изменит маршрут

Полное расписание ограничений и изменений схем движения – здесь.

В связи с проведением 4 и 6 ноября 2017 года в Туле праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будут введены следующие ограничения:

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

4.11.2017 с 00.00 до 15.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

с 00.00 до 15.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской; 6.11.2017 с 00.00 до 15.00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской;

с 00.00 до 15.00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской; 6.11.2017 с 00.00 до 13.30 на территории, прилегающей к скверу у памятника Л. Н. Толстого, на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина.

2. В понедельник, 6 ноября, с 8.00 до 11.30 будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева.

3. В понедельник, 6 ноября, будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 8.00 до 13.30 на территории, прилегающей к скверу у памятника Л. Н. Толстого, на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина;

на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина; с 11.30 до 13.30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева.

городской пассажирский транспорт

Учитывая данные ограничения, движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Муниципальный транспорт

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 1 пос. Горельские Выселки Кладбище № 3 пос. Горельские Выселки — пл. Восстания — ул. Демонстрации — ул. Д. Ульянова — пл.50-й Армии — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе обратно: Новомосковское шоссе -ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Болдина -пл.50-й Армии -ул. Д. Ульянова ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр. — далее по маршруту 3 Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище ул. Рязанская — ул.9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм.Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод 11 завод РТИ — пос. Октябрьский ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр.-- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — ул. Карпова — ул. Кобзева 18 ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк) ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский проезд 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т — далее по маршруту до Областного диспансера (в обоих направлениях) 26 пос. Скуратово

(пос. Западный)

мкр. Петровский Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина -ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский 27-А пос. Северный — пос. Плеханово пос. Северный (пос.Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд -ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т -ул.Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях) 28 пос. Косая Гора ПАО Тулачермет" ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М.Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т- ул. Советская —Пролетарский мост — ул. К.Маркса (ул.Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина -ул.Металлургов — (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской 28-А пос. Косая Гора — ст-н «Металлург» ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская-Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул.9Мая — ул. Болдина -ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Советская -Пролетарский мост-ул.К. Маркса (ул.Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова

Коммерческий транспорт

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 9 ул. Железнодорожная -ул.Токарева — Платоновский лес ул. Железнодорожная-ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная -ул. Болдина — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова 15 з-д РТИ — пос. Иншинский — пос. 12 лет Октября ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. М. Жукова — Одоевское шоссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — пос. 12 лет Октября- с/х Ударник 17 пос. Западный-пос. Южный (пос.Скуратово) — Детская областная больница- Гор. б-ца № 9 пос. Западный — ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина -ул. 9 Мая- ул. Болдина-ул. Д. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова -ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская 33 д. Высокое -Щегловская засека — пос. Косая Гора -д. Судаково д. Высокое — Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул.К.Маркса) -ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького -ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского- д. Рвы 34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская» ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. — пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш. 35 ст. Козлова Засека- пос. Михалково ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково 37 Московский в-л — Кладбище № 3 ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского 40К Завод РТИ — д. Бежка ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова- ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе -д. Бежка 50 ул. Седова — ул. Новомосковская ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская 51 пос. Горельские Выселки- мкр. Левобережный ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный) 58 Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд) ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Судейского — ул. Речная -29-й пр-д — ул. Карпова 62 пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская-пр. Ленина -ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса

Троллейбусы