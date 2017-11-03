4 и 6 ноября в Туле ограничат движение, а общественный транспорт изменит маршрут
Полное расписание ограничений и изменений схем движения – здесь.
В связи с проведением
1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
-
4.11.2017с 00.00 до 15.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;
-
6.11.2017с 00.00 до 15.00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской;
-
6.11.2017с 00.00 до 13.30 на территории, прилегающей к скверу у памятника Л. Н. Толстого,на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина.
2.
3.
-
с 8.00 до 13.30 на территории, прилегающей к скверу у памятника
Л. Н. Толстого,на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина;
- с 11.30 до 13.30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева.
Учитывая данные ограничения, движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Муниципальный транспорт
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
пос. Горельские Выселки
Кладбище № 3
|
пос. Горельские Выселки — пл. Восстания — ул. Демонстрации — ул. Д. Ульянова — пл.50-й Армии — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе
обратно: Новомосковское шоссе -ул. Рязанская — Городской переулок- ул. Станиславского — ул. Болдина -пл.50-й Армии -ул. Д. Ульянова ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр. — далее по маршруту
|
3
|
Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище
|
ул. Рязанская — ул.9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм.Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод
|
11
|
завод РТИ —
пос. Октябрьский
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе —
Красноармейский пр.-- ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — ул. Карпова — ул. Кобзева
|
18
|
ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк)
|
ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский проезд
|
25
|
пос. Скуратово
(пос. Угольный) —
Тульский Областной Онкологический диспансер
|
пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т — далее по маршруту до Областного диспансера (в обоих направлениях)
|
26
|
пос. Скуратово
|
Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина -ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр. Петровский
|
27-А
|
пос. Северный —
пос. Плеханово
|
пос. Северный (пос.Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд -ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т -ул.Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)
|
28
|
пос. Косая Гора
ПАО Тулачермет"
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М.Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр-т- ул. Советская —Пролетарский мост — ул. К.Маркса (ул.Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина -ул.Металлургов — (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской
|
28-А
|
пос. Косая Гора —
ст-н «Металлург»
|
ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская —
ул. М. Горького — ул. Демешковская-Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул.9Мая — ул. Болдина -ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Советская -Пролетарский мост-ул.К. Маркса (ул.Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова
Коммерческий транспорт
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
9
|
ул. Железнодорожная -ул.Токарева — Платоновский лес
|
ул. Железнодорожная-ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная -ул. Болдина — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова
|
15
|
з-д РТИ — пос. Иншинский — пос. 12 лет Октября
|
ул. Оружейная — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. М. Жукова — Одоевское шоссе — ул. Шоссейная — пос. Иншинский — пос. 12 лет Октября- с/х Ударник
|
17
|
пос. Западный-пос. Южный (пос.Скуратово) — Детская областная больница-
Гор. б-ца № 9
|
пос. Западный — ул. Автомобилистов — пос. Южный — ул. Скуратовская — пр. Ленина -ул. 9 Мая- ул. Болдина-ул. Д. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова -ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — Новомедвенский пр-д
|
30
|
пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал
|
пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская
|
33
|
д. Высокое -Щегловская засека — пос. Косая Гора -д. Судаково
|
д. Высокое — Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул.К.Маркса) -ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. М. Горького -ул. Ген. Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского- д. Рвы
|
34
|
пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»
|
ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. — пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш.
|
35
|
ст. Козлова Засека-
пос. Михалково
|
ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково
|
37
|
Московский в-л —
Кладбище № 3
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева -пр. Ленина — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
40К
|
Завод РТИ —
д. Бежка
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова- ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе -д. Бежка
|
50
|
ул. Седова — ул. Новомосковская
|
ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
|
51
|
пос. Горельские Выселки-
мкр. Левобережный
|
ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — пр. Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской переулок — ул. Рязанская — ул. Защитников Тулы — (мкр. Левобережный)
|
58
|
Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд)
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Судейского — ул. Речная -29-й пр-д — ул. Карпова
|
62
|
пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница
|
пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская-пр. Ленина -ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса
Троллейбусы
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
М. Гончары —
ст. Южная
|
М. Гончары — Красноармейский пр-т. — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)
|
2
|
ул. Курковая —
ст. Южная
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях)
|
4
|
ст. Южная — пос. Горелки
|
пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.-ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе
|
11
|
Московский вокзал — пос. Скуратово (пос. Западный)
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова -ул. Болдина — ул. 9 Мая -пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пос. Западный