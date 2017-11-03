После поста «народного журналиста» на улице Ликбеза в Туле заасфальтировали яму

Дорожники говорят, что в этом месте провалился канализационный колодец.

1 ноября на Myslo в блоге «Народный журналист» вышел пост пользователя Neutrino71 «Последствия дорожных работ на улице Ликбеза».

– 27 октября на пересечении улиц Ликбеза и Верхней Студёнки в Мясново коммунальщики проводили ремонтные работы. Яму на месте «раскопок» зарыли, а сверху присыпали щебнем.

В данный момент возле люка на месте дорожных работ образовалась приличная яма. Участок дороги здесь довольно-таки оживленный, а сама дорога весьма узкая. Хочется задать ответственным лицам только один банальный, а может, даже и наивный вопрос: «Неужели нельзя было заделать яму по-человечески?»