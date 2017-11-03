После поста «народного журналиста» на улице Ликбеза в Туле заасфальтировали яму
Дорожники говорят, что в этом месте провалился канализационный колодец.
1 ноября на Myslo в блоге «Народный журналист» вышел пост пользователя Последствия дорожных работ на улице Ликбеза».
– 27 октября на пересечении улиц Ликбеза и Верхней Студёнки в Мясново коммунальщики проводили ремонтные работы. Яму на месте «раскопок» зарыли, а сверху присыпали щебнем.
В данный момент возле люка на месте дорожных работ образовалась приличная яма. Участок дороги здесь довольно-таки оживленный, а сама дорога весьма узкая. Хочется задать ответственным лицам только один банальный, а может, даже и наивный вопрос: «Неужели нельзя было заделать яму по-человечески?»
2 ноября пресс-служба администрации Тулы сообщила редакции Myslo, что в данном месте произошел провал канализационного колодца.