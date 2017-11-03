новости
новости
Регистрация
После поста «народного журналиста» на улице Ликбеза в Туле заасфальтировали яму

После поста «народного журналиста» на улице Ликбеза в Туле заасфальтировали яму

Дорожники говорят, что в этом месте провалился канализационный колодец.

1 ноября на Myslo в блоге «Народный журналист» вышел пост пользователя Neutrino71 «Последствия дорожных работ на улице Ликбеза».

– 27 октября на пересечении улиц Ликбеза и Верхней Студёнки в Мясново коммунальщики проводили ремонтные работы. Яму на месте «раскопок» зарыли, а сверху присыпали щебнем.

В данный момент возле люка на месте дорожных работ образовалась приличная яма. Участок дороги здесь довольно-таки оживленный, а сама дорога весьма узкая. Хочется задать ответственным лицам только один банальный, а может, даже и наивный вопрос: «Неужели нельзя было заделать яму по-человечески?»

2 ноября пресс-служба администрации Тулы сообщила редакции Myslo, что в данном месте произошел провал канализационного колодца. Специалисты АО «Тулагорводоканал» произвели ремонтные работы по укреплению колодца. Асфальтирование на месте технического разрытия уже выполнено.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
яма на улице Ликбезалюкколодецремонтные работы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

4 и 6 ноября в Туле ограничат движение, а общественный транспорт изменит маршрут
4 и 6 ноября в Туле ограничат движение, а общественный транспорт изменит маршрут
Расписание пригородных поездов в Тульском регионе в праздники изменится
Расписание пригородных поездов в Тульском регионе в праздники изменится
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.