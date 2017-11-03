4 ноября в Туле ограничат продажу алкоголя

В субботу, 4 ноября, в Туле на проспекте Ленина в торгово-деловом центре Likerka Loft состоится концерт, посвященный празднованию Дня народного единства. Начнется он в 18.00 и продлится до 21.00.

Перед туляками в этот день выступят Джиган, Лигалайз и Elvira T. Вход свободный.

В связи с концертом розничная продажа алкоголя вблизи места его проведения будет ограничена. Алкоголь, а также пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет купить на расстоянии менее 1000 метров от входов в Likerka Loft за три часа до начала концерта, во время него и три часа по окончании, то есть с 15.00 до 22.00.