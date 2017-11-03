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Налоговые органы приглашают туляков на дни открытых дверей

Налоговые органы приглашают туляков на дни открытых дверей

10 и 11 ноября налоговые инспекции Тульской области ждут налогоплательщиков на Всероссийскую акцию «День открытых дверей».

Акция проводится ежегодно накануне наступления срока уплаты имущественных налогов.

В этом году граждане обязаны заплатить имущественные налоги (на имущество, землю и транспорт) за 2016 год в срок не позднее 1 декабря. Это последний день когда граждане могут без санкций заплатить налоги за свое имущество.

В эти дни посетители налоговых органов смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, не получившие или утратившие налоговые уведомления смогут получить их дубликаты или подать заявления об уточнении своих обязательств, сообщить о неточности в сведениях, указанных в налоговом уведомлении, а также представить документы, подтверждающие право на льготу.

Также каждый налогоплательщик сможет подключиться к самому востребованному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», предоставляющему широкий спектр услуг для виртуального общения с налоговой службой. Специалисты инспекций в дни акции подробно расскажут о его возможностях и подключат к нему каждого желающего.

В Дни открытых дверей инспекции будут работать по особому графику, прием граждан будет проходить 10 ноября (пятница) с 8.00 до 20.00, 11 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00.

Всю необходимую информацию можно получить по бесплатному общефедеральному телефонному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

 

сегодня, в 10:10 0
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