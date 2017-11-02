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За порядком в Туле в праздничные дни проследят круглосуточно

За порядком в Туле в праздничные дни проследят круглосуточно

В каждом округе будут работать телефоны горячих линий.

В праздничные выходные дни в Туле будет организовано круглосуточное дежурство.

С 4 по 6 ноября жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.

Телефоны дежурных:

  • Центральный территориальный округ - 31-28-47
  • Советский территориальный округ - 8-920-759-19-80
  • Привокзальный территориальный округ - 24-71-74
  • Зареченский территориальный округ - 47-32-94
  • Пролетарский территориальный округ - 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)
 

В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников и т. д. Дежурный должен быть в курсе всех аварийных ситуаций, сроков их устранения.

Сюжет: День народного единства-2017
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:02 0
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