За порядком в Туле в праздничные дни проследят круглосуточно
В каждом округе будут работать телефоны горячих линий.
В праздничные выходные дни в Туле будет организовано круглосуточное дежурство.
С 4 по 6 ноября жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.
Телефоны дежурных:
- Центральный территориальный округ - 31-28-47
- Советский территориальный округ - 8-920-759-19-80
- Привокзальный территориальный округ - 24-71-74
- Зареченский территориальный округ - 47-32-94
- Пролетарский территориальный округ - 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников
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