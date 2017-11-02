За порядком в Туле в праздничные дни проследят круглосуточно

В каждом округе будут работать телефоны горячих линий.

В праздничные выходные дни в Туле будет организовано круглосуточное дежурство.

С 4 по 6 ноября жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.

Телефоны дежурных:

Центральный территориальный округ - 31-28-47

Советский территориальный округ - 8-920-759-19-80

Привокзальный территориальный округ - 24-71-74

Зареченский территориальный округ - 47-32-94

Пролетарский территориальный округ - 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)