День народного единства в Туле: полная афиша

Фото из архива Myslo.

Праздничные мероприятия пройдут в Тульском кремле и Центральном парке.

4 ноября в России отмечается День народного единства. По всей стране пройдут праздничные акции и мероприятия.

центр города

Жители и гости города смогут стать частью одного из самых массовых флешмобов в стенах Тульского кремля. Планируется, что около 1 000 человек выстроятся в шеренгу по всей окружности стен и поднимут листы триколора.

Начало акции в 12.00, сбор участников флешмоба — в 11.00 на Соборной площади кремля.

В 13.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля всех любителей истории приглашают на лекцию «День народного единства. Исторические примеры единения народа в моменты кризисных явлений». Её проведёт историк и философ, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова , сопредседатель правления Союза писателей России Сергей Вячеславович Перевезенцев.

В 18.00 в «Ликерке Лофт» состоится праздничный концерт с участием Джигана, Лигалайз и ElviraT. Чтобы зрители могли согреться, будет организована бесплатная раздача безалкогольного глинтвейна.

Хештеги праздника: #РОССИЯОБЪЕДИНЯЕТ и #МЫЕДИНЫ

Вход на все мероприятия свободный.

белоусовский парк

В Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова туляков и гостей города ждут интерактивные площадки, ярмарка мастеров, конкурсы и праздничный концерт.

С 11.00 до 13.00 в детском городке для маленьких туляков пройдет театрализованная программа «Что за праздник 4 ноября?».

С 12.00 на фонтанной площади все желающие смогут сделать куклу разных народов мира на мастер-классе «Мастерская чудес» и приобрести handmade-вещицу на ярмарке тульских мастеров.

На эстраде гостей праздника ждут интерактивные программы и праздничный концерт.

12.00 — патриотический урок «Во славу Отечества»

12.15 — анимационная программа «В единстве сила»

13.00 — викторина «Знаем свою историю»

13.15 — курс «Молодой защитник Родины»: эстафеты, мастер-классы по каратэ и показательные выступления фехтовальщиков

14.00 — театрализованное представление «Мы едины!»

14.15 — эстрадный концерт

15.15 — выступление духового оркестра

кстати

Кстати, в связи с праздничными мероприятиями в Туле ограничат продажу алкоголя и перекроют движение. А транспорт пойдет по измененным схемам.

А еще 4 ноября, напомним, в Тульской области пройдет Ночь искусств. Полное расписание мероприятий — тут.