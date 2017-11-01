На концерте в День народного единства туляки смогут согреться глинтвейном

Со 2 по 4 ноября в городе запланированы праздничные мероприятия и живые выступления известных исполнителей.

В четверг, 2 ноября, в Тульской областной филармонии состоится очередной фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». А 3 ноября Тульская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Эти мероприятия приурочены к празднованию Дня народного единства.

В субботу, 4 ноября, в 12.00, все желающие смогут стать частью массового тематического флешмоба, который будет организован на стенах Тульского кремля. Около тысячи туляков выстроятся в шеренгу по всей окружности стен и поднимут вверх листы «триколора». Сбор участников в 11.00 на Соборной площади кремля.

В 13.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоится открытая историко-просветительская лекция «День народного единства. Исторические примеры единения народа в моменты кризисных явлений». Её проведёт историк и философ, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, сопредседатель Правления Союза писателей России Сергей Перевезенцев.

Вечером на территории «Ликерки Лофт» выступят Джиган, Лигалайз и Elvira T. Начало в 18.00. Чтобы зрители могли согреться, будет организована бесплатная раздача безалкогольного глинтвейна. Туляки могут поделиться впечатлениями от праздника в соцсетях, сопроводив свои фотографии хэштегами: #РОССИЯОБЪЕДИНЯЕТ и #МЫЕДИНЫ.