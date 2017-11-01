Тульский «Арсенал» оштрафован за использование болельщиками пиротехники

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Во время игры с ЦСКА фанаты обеих команд нарушили порядок. Армейцам тоже придётся раскошелиться.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал тульский «Арсенал» за неподобающее поведение болельщиков в матче с московским ЦСКА.

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, тульскому клубу придётся заплатить 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.

За аналогичное нарушение ЦСКА оштрафован на 300 тысяч. Ещё 25 тысяч армейцам придётся заплатить за нахождение фанатов на ограждении сектора во время матча.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 октября, туляки на домашнем стадионе впервые одержали победу над ЦСКА со счётом 1:0. Решающий гол на 79-й минуте забил Горан Чаушич.