Администрация Тулы проверяет качество подачи тепла в жилые дома

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Специалисты проводят поквартирный обход и замеряют температуру в комнатах, а также общаются с жителями.

В Туле проводится мониторинг качества подачи тепла. Мероприятия стартовали 1 ноября по поручению главы администрации города Евгения Авилова.

Специалисты управления по городскому хозяйству проводят поквартирные обходы с замером температурного режима и опросом жителей. Адреса определяются в соответствии с обращениями граждан, которые поступают в главные управления по территориальным округам города Тулы. Проверки уже проведены по следующим адресам:

ул. Серебровская, 26,

ул. Станиславского, 10-А,

ул. Оборонная, 7-А, 9-А,

ул. Ак. Павлова, 38,

ул. Октябрьская, 38 корп. 1-3,

ул. Демидовская, 56.

Напомним, по вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают «горячие линии»: