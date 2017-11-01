Фото: пресс-служба администрации Тулы
Администрация Тулы проверяет качество подачи тепла в жилые дома
Специалисты проводят поквартирный обход и замеряют температуру в комнатах, а также общаются с жителями.
В Туле проводится мониторинг качества подачи тепла. Мероприятия стартовали 1 ноября по поручению главы администрации города Евгения Авилова.
Специалисты управления по городскому хозяйству проводят поквартирные обходы с замером температурного режима и опросом жителей. Адреса определяются в соответствии с обращениями граждан, которые поступают в главные управления по территориальным округам города Тулы. Проверки уже проведены по следующим адресам:
- ул. Серебровская, 26,
- ул. Станиславского, 10-А,
- ул. Оборонная, 7-А, 9-А,
- ул. Ак. Павлова, 38,
- ул. Октябрьская, 38 корп. 1-3,
- ул. Демидовская, 56.
Напомним, по вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают «горячие линии»:
- Центральный территориальный округ: 36-30-92,
- Зареченский территориальный округ: 47-16-68,
- Привокзальный территориальный округ: 24-71-74,
- Пролетарский территориальный округ: 41-06-49, 41-73-40,
- Советский территориальный округ: 30-18-84, 30-17-11,
- Управление по городскому хозяйству администрации Тулы: +7-919-081-23-09,
- Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы: 1391, 47-20-34, 47-20-37,
- «Тулатеплосеть»: 42-53-23,
- «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»: 56-54-54,
- Диспетчерская «Тулагорводоканала»: 42-53-26, 42-53-34.
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