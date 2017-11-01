новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы проверяет качество подачи тепла в жилые дома
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Администрация Тулы проверяет качество подачи тепла в жилые дома

Специалисты проводят поквартирный обход и замеряют температуру в комнатах, а также общаются с жителями.

В Туле проводится мониторинг качества подачи тепла. Мероприятия стартовали 1 ноября по поручению главы администрации города Евгения Авилова.

Специалисты  управления по городскому хозяйству проводят поквартирные обходы с замером температурного режима и опросом жителей. Адреса определяются в соответствии с обращениями граждан, которые поступают в главные управления по территориальным округам города Тулы. Проверки уже проведены по следующим адресам:

  • ул. Серебровская, 26,
  • ул. Станиславского, 10-А,
  • ул. Оборонная, 7-А, 9-А,
  • ул. Ак. Павлова, 38,
  • ул.  Октябрьская, 38 корп. 1-3,
  • ул. Демидовская, 56.

Напомним, по вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают «горячие линии»:

  • Центральный территориальный округ: 36-30-92,
  • Зареченский территориальный округ: 47-16-68,
  • Привокзальный территориальный округ: 24-71-74,
  • Пролетарский территориальный округ: 41-06-49, 41-73-40,
  • Советский территориальный округ: 30-18-84, 30-17-11,
  • Управление по городскому хозяйству администрации Тулы: +7-919-081-23-09,
  • Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы: 1391, 47-20-34, 47-20-37,
  • «Тулатеплосеть»: 42-53-23,
  • «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»: 56-54-54,
  • Диспетчерская «Тулагорводоканала»: 42-53-26, 42-53-34.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
мониторинг качества подачи теплаотоплениегорячая линия по вопросам отопленияадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На концерте в День народного единства туляки смогут согреться глинтвейном
На концерте в День народного единства туляки смогут согреться глинтвейном
Как живут заключенные в СИЗО №1 Тулы
Как живут заключенные в СИЗО №1 Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.