6 ноября в центре Тулы ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

6 ноября в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Для обеспечения безопасности дорожного движения на это время введут следующие ограничения:

С 00.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева. С 08.00 до 11.30 будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева. С 11.30 до 13.30 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева.

Учитывая данные ограничения, движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

№1 пос.Горельские Выселки - Кладбище № 3: пос. Горельские выселки – пл. Восстания – ул. Демонстрации – ул. Д.Ульянова – пл.50-й Армии – ул. Болдина – ул.Станиславского – Городской переулок - ул. Рязанская – Новомосковское шоссе;

обратно: Новомосковское шоссе -ул. Рязанская – Городской переулок- ул.Станиславского – ул. Болдина -пл.50-й Армии -ул. Д.Ульянова ул. Демонстрации – ул. Лейтейзена – Красноармейский пр. – далее по маршруту

№3 Суворовское училище - пл. Победы - Суворовское училище: ул.Рязанская – ул.9 Мая – ул.Макаренко – ул.Болдина – ул.Дм.Ульянова - ул.Демонстрации – ул.Советская – ул.Пролетарская – ул.Ложевая – Восточный обвод

№9 ул. Железнодорожная -ул.Токарева - Платоновский лес: ул. Железнодорожная-ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Ф.Энгельса – ул. Оружейная -ул. Болдина - пр. Ленина – ул. Ген. Маргелова

№11 завод РТИ - пос. Октябрьский: ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дм. Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр.-- ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - ул. Карпова - ул. Кобзева

№15 з-д РТИ – пос. Иншинский – пос. 12 лет Октября: ул. Оружейная - ул. Болдина – ул. Д.Ульянова - ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - 18-й проезд (ул. Полюсная) - ул. М. Жукова - Одоевское шоссе - ул. Шоссейная - пос. Иншинский - пос. 12 лет Октября- с/х Ударник

№17 пос. Западный-пос. Южный (пос.Скуратово) - Детская областная больница- гор. б-ца № 9: пос. Западный - ул. Автомобилистов - пос. Южный - ул. Скуратовская - пр. Ленина –ул. 9 Мая– ул. Болдина–ул. Д.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская -ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова –ул. Вильямса – ул. Майская - ул. Бондаренко – Новомедвенский пр-д

№18 ул. Ген. Маргелова - Новомедвенский пр-д (Технопарк): ул. Ген. Маргелова - пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - Новомедвенский проезд

№25 пос. Скуратово (пос. Угольный) – Тульский областной онкологический диспансер: пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская – пр. Ленина - ул. 9 Мая - ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Д.Ульянова - Красноармейский пр-т – далее по маршруту до Областного диспансера (в обоих направлениях)

№26 пос. Скуратово (пос. Западный) - мкр. Петровский: Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. 9 Мая – ул. Болдина –ул. Дм.Ульянова – ул. Первомайская - ул. Фрунзе - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

№27-а пос. Северный – пос. Плеханово: пос. Северный (пос.Восточный) – пос.Трудовой- ул. Володарского - Варваровский проезд -ул. Автомобилистов)- ул.Скуратовская - пр.Ленина- ул. 9 Мая - ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Д.Ульянова - Красноармейский пр-т -ул.Советская - далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях)

№28 пос. Косая Гора - ПАО Тулачермет»: ул.Лесная — ул.Дронова — ул.Комсомольская — ул.М.Горького — ул.Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр.Ленина — ул. 9 Мая - ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Д.Ульянова - Красноармейский пр-т- ул.Советская —Пролетарский мост - ул.К.Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) — ул.Кирова — ул.Кутузова — ул.Чаплыгина -ул.Металлургов – (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской

№28-а пос. Косая Гора - ст-н «Металлург»: ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская – ул. М. Горького - ул. Демешковская–Орловское шоссе - Щекинское шоссе – пр. Ленина - ул.9Мая – ул.Болдина –ул. Дм.Ульянова – Красноармейский пр. - ул. Советская –Пролетарский мост–ул.К. Маркса (ул.Пролетарская - ул.Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова

№30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал: пос. Озерный - ул. Станционная -пос. Западный - ул. Октябрьская - пос. Южный - ул. Автомобилистов - (ул. Володарского (пос. Трудовой - пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная - ул. Еловая - ул. Прудная - Еловой проезд)- ул. Скуратовская - пр. Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Ф.Энгельса - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

№33 д. Высокое -Щегловская засека - пос.Косая Гора - д. Судаково: д. Высокое - Щегловская засека – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – (ул.К.Маркса) –ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Оружейная – ул. Болдина - пр.Ленина – Щекинское шоссе - Орловское шоссе – ул. Демешковская – ул. М.Горького –ул. Ген. Горшкова – ул. Школьная – ул. Дзержинского- д. Рвы

№34 пос.Косая Гора - пос.Октябрьский – Птицефабрика «Тульская»: ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе. - пр. Ленина – ул.Болдина – ул. Оружейная - ул. Ф.Энгельса -ул. Советская – ул. Октябрьская –ул. Карпова - Веневское ш.

№35 ст. Козлова Засека – пос. Михалково: ул. Л. Толстого - ул. Старо-Овсянниково - ул. Октябрьская - ул. Киреевская - Щекинское шоссе – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Д.Ульянова - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Тихмянова - 18-й проезд (ул. Полюсная) - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - пос. Михалково

№37 Московский вокзал – Кладбище №3: ул. Путейская - Красноармейский пр. - ул. Советская – ул. Ф.Энгельса – ул. Агеева -пр. Ленина - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - Новомосковское шоссе - ул. Пржевальского

№40-К Завод РТИ – д. Бежка: ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм.Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Демидовская плотина - ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова– ул. Газовая – ул. П.Морозова – Епифанское шоссе –д. Бежка

№50 ул. Седова - ул. Новомосковская: ул. Седова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Мира – ул. Оружейная – ул. Ф.Энгельса - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Староникитская - ул. Кауля - ул. Новомосковская

№51 пос.Горельские Выселки - мкр. Левобережный: ул. Ключевая - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская – ул. Ф.Энгельса – ул. Агеева - пр. Ленина - ул. Циолковского - ул. Железняка - ул. Станиславского - Городской переулок - ул. Рязанская - ул. Защитников Тулы - (мкр. Левобережный)

№58 Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд): ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Демонстрации - ул.Советская – ул. Октябрьская –ул. Судейского – ул. Речная –29-й пр-д - ул. Карпова

№62 пос. Прилепы – ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница: пос. Прилепы - д. Кишкино - пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов - ул. Скуратовская–пр. Ленина –ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина – ул. Агеева – ул. Ф.Энгельса - ул.Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса

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