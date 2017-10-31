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Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания алексинских школьников

Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания алексинских школьников

Ведомство проверило ООО «Столичная Кулинарная Компания», которое кормит детей в общеобразовательных учреждениях Алексина.

Проверку Роспотребнадзор провел 28 октября на основании жалобы жителя Алексинского района.

По результатам проверки в общеобразовательных учреждениях Алексина (средние школы №2, 3, 11 и 13) был выявлен ряд нарушений санитарных норм.

Проведены лабораторные исследования 8 готовых блюд на калорийность и 3 пробы готового блюда на микробиологические показатели. Выяснилось, что одна из проб по калорийности не соответствует требованиям закона.

Дело об административном правонарушении было передано на рассмотрение по подведомственности в Алексинский городской суд.

Решением суда предприятие «Столичная Кулинарная Компания» признано виновным по ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), назначено наказание в виде административного штрафа.

 

сегодня, в 14:36 0
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