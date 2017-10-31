Житель Белёва устроил в своей квартире наркопритон

За свои «услуги» мужчина получал в качестве вознаграждения продукты питания, спиртные напитки и деньги.

Белевский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Суд установил, что в октябре 2016 г. подсудимый в Белевском районе обнаружил дикорастущее растение — коноплю. Он его собрал и в домашних условиях изготовил из него марихуану.

Мужчина в своей квартире создал наркопритон: поставил на кухне столы и стулья, изготовил приспособление для курения марихуаны.

За свои «услуги» подсудимый получал со своих знакомых в качестве вознаграждения продукты питания, спиртные напитки и деньги.

Мужчина занимался «бизнесом», пока его действия не пресекли полицейские.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на один год в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.