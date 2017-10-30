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Где 31 октября в Туле не будет воды
Об отключении водоснабжения информирует АО «Тулагорводоканал».
Завтра, 31 октября, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить ремонтные работы по адресу: Новомосковское шоссе, 19.
С 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:
- Новомосковское шоссе, 4, 6, 28, 34, 46, 24-а, 16, 12, 13, 15, 17, 19-в, 25, 27,
- Спецавтохозяйство,
- котельная на Новомосковском шоссе, 10,
- котельная на Новомосковском шоссе, 38,
- деревня Малевка.
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