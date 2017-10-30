Где 31 октября в Туле не будет воды

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Завтра, 31 октября, специалисты АО «Тулагорводоканал» будут проводить ремонтные работы по адресу: Новомосковское шоссе, 19.

С 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам: