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Вратарь «Арсенала» вызван в сборную России
Фото из архива Myslo.

Вратарь «Арсенала» вызван в сборную России

Национальная команда сыграет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией.

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16.00) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21.45).

Среди вызванных игроков — вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов.

Всего в списке значатся 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все — «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все — «Локомотив» Москва), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:46 +1
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