Как тулякам оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД?
Тульская Госавтоинспекция подробно разъясняет.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает гражданам о возможности оформления дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГИБДД.
Согласно п. 2.6 прим. 1 Правил дорожного движения:
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут:
- оформить документы о ДТП с участием сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС или в подразделении ГИБДД, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств;
- оформить документы о ДТП по «Европротоколу», заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования;
Оформление ДТП по «Европротоколу» возможно, если:
- Отсутствуют пострадавшие или погибшие, вред причинен только имуществу.
- В ДТП участвовало только два транспортных средства.
- Водители имеют действующие полисы ОСАГО.
- Нет разногласий у участников ДТП.
- Стоимость ремонта транспортного средства не превышает 50 тысяч рублей.
Если Вы стали участником ДТП, прежде всего:
- Включите световую аварийную сигнализацию.
- Выставьте знак аварийной остановки.
- Визуально оцените стоимость ремонта ТС.
- Согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии.
- Совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП даже на простом листе бумаге).
- Подпишите извещение о ДТП совместно с другим участником аварии.
- Обменяйтесь между собой контактными данными.
- Сообщите в страховые компании, чтобы зарегистрировать страховой случай.
- В течение 5 дней передайте заполненное и подписанное обоими участниками ДТП извещение об аварии в страховую компанию.
ГИБДД рекомендует: сделайте фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей.
При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств, запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часть Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.