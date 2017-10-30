Как тулякам оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД?

Госавтоинспекция Тульской области напоминает гражданам о возможности оформления дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГИБДД.

Согласно п. 2.6 прим. 1 Правил дорожного движения:

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут:

оформить документы о ДТП с участием сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС или в подразделении ГИБДД, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств;

оформить документы о ДТП по «Европротоколу», заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования;

Оформление ДТП по «Европротоколу» возможно, если:

Отсутствуют пострадавшие или погибшие, вред причинен только имуществу.

В ДТП участвовало только два транспортных средства.

Водители имеют действующие полисы ОСАГО.

Нет разногласий у участников ДТП.

Стоимость ремонта транспортного средства не превышает 50 тысяч рублей.

Если Вы стали участником ДТП, прежде всего:

Включите световую аварийную сигнализацию. Выставьте знак аварийной остановки. Визуально оцените стоимость ремонта ТС. Согласуйте со вторым участником ДТП обстоятельства аварии. Совместно со вторым участником заполните извещение о ДТП (можно зарисовать схему ДТП даже на простом листе бумаге). Подпишите извещение о ДТП совместно с другим участником аварии. Обменяйтесь между собой контактными данными. Сообщите в страховые компании, чтобы зарегистрировать страховой случай. В течение 5 дней передайте заполненное и подписанное обоими участниками ДТП извещение об аварии в страховую компанию.

ГИБДД рекомендует: сделайте фото крупным планом двух автомобилей, где видны государственные регистрационные знаки, а также общий план места происшествия, следы торможения, обломки деталей.

При возникновении разногласий по обстоятельствам аварии или видимым повреждениям транспортных средств, запишите фамилии и адреса очевидцев, сообщите о случившемся в дежурную часть Госавтоинспекции для получения указаний сотрудника.