Как туляки отметят День народного единства

Праздничные мероприятия пройдут со 2 по 4 ноября.

В преддверии праздника, в четверг, 2 ноября, в Тульской областной филармонии состоится очередной фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».

А 3 ноября Тульская область присоединится к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

В День народного единства, в 13.00, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоится историко-просветительская лекция на тему «Исторические примеры единения народа в моменты кризисных явлений».

Вечером в «Ликёрке Лофт» состоится праздничный концерт с участием молодежных коллективов. Начало в 18.00. Впечатлениями от праздника туляки могут делиться в социальных сетях, сопровождая свои посты хэштегами: #РОССИЯОБЪЕДИНЯЕТ и #МЫЕДИНЫ.