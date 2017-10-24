Где в Туле не будет света 25 октября
В областном центре пройдут плановые отключения электричества.
По информации «Тулгорэлектросетей», обесточены будут следующие дома:
- Новомосковское ш., 54, 56, 58,
- ул. Рязанская, 26 к. 1, к. 2, 28 к. 1, к. 2, 30 к. 1, к. 2, 32 к. 3, 24 к. 1,
- пер. Городской, 58,
- ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.), 2-78 (чётн.),
- ул. Кирова, 19, 23, 23-в, 23-а, 21, 20,
- ул. Марата, 26-б, 26,
- ул. Плеханова, 56,
- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),
- ул. Чмутова, 58-а, 5-37 (нечётн.), 47-81-а (нечётн.), 94-128 (чётн.), 58-80 (чётн.),
- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.),
- 2-й Клинской пр-д, 5, 6,
- 4-й Клинской пр-д, 1-12,
- ул. В. Краснослободская, 2,
- ул. Моторная, 4-46 (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б,
- ул. Планерная, 8,
- 1-й Клинской пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-г, 2-в, 2-ж,
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21,
- п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 21, 23, 22-46,
- ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.),
- пер. Кирпичный, 4-12,
- ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
- ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
- ул. Железнодорожная, 14-23,
- ул. Октябрьская, 132,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),
- пер. 2-й Комбайновый, 1-6,
- пр-д Вильямса, 3,
- ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
- ул. Декабристов, 129,
- п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.), 20-46 (чётн.), 53-63 (нечётн.), 57-а, 57-б, 53-а, 67, 67-а, 69,
- п. Бытовки: 1-6-й Бытовские пр-ды,
- 7-й Бытовский пр-д, 1, 7, 9, 17, 19, 33, 43, 53, 55,
- ул.С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.).
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