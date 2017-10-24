В Белоусовском парке туляки смогут прогуляться по «сказочным тропинкам»

В субботу, 28 октября, там состоится красочное театрализованное представление.

Центральный парк культуры и отдыха приглашает маленьких туляков и их родителей посетить театрализованное представление «По сказочным тропинкам».

Это настоящее путешествие в мир сказки, где добро всегда побеждает зло. Зрителей ожидает интересная и поучительная история, которая призвана «растопить» сердца зрителей.

В сказке будет всё: невероятные приключения, волшебники и злодеи. Следуя за героями и переживая за них, гости парка сами станут чуточку мудрее и взрослее.

Также в программе – концертная программа и ярмарка тульских мастеров. Мероприятие состоится 28 октября, начало – в 12.00. Приходите – незабываемые впечатления гарантированы!