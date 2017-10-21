Тульских водителей на выходных ожидает масштабный рейд ГИБДД

Фото из архива Myslo.

Для предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Рейд пройдет как в районах области, так и в Туле с максимальным привлечением личного состава.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем. Помните, это спасет вам жизнь!

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию об этом в дежурные части Госавтоинспекции.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле:

8 (4872)32−45−00,

8 (4872)32−45−02,

8 (4872)32−45−10,

8 (4872)36−39−13.

ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: