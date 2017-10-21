Тульских водителей на выходных ожидает масштабный рейд ГИБДД
Инспекторы будут выявлять пьяных водителей.
Для предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Рейд пройдет как в районах области, так и в Туле с максимальным привлечением личного состава.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем. Помните, это спасет вам жизнь!
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию об этом в дежурные части Госавтоинспекции.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по городу Туле:
- 8 (4872)32−45−00,
- 8 (4872)32−45−02,
- 8 (4872)32−45−10,
- 8 (4872)36−39−13.
ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области:
- 8 (4872)32−44−10 (обслуживает территорию а/д М-2 «Москва-Крым»),
- 8 (48731) 6−03−96, 8 (4872)32−30−76 (обслуживает территорию а/д М-4 «Москва-Дон»).