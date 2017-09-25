Масштабный рейд: как в Узловой ловили пьяных водителей
Руководил рейдом лично начальник областной Госавтоинспекции Михаил Есаков.
Вечер пятницы, 22 сентября, в Узловой прошел довольно необычно. Автолюбителей ждал большой «сюрприз» от ГИБДД — в городе проводился масштабное мероприятие «Нетрезвый водитель». Руководил рейдом лично начальник областной Госавтоинспекции Михаил Есаков.
Такого количества машин ДПС жители Узловой, наверно, еще не видели. Более 20 сотрудников ГИБДД (девять экипажей и два мотоцикла) работали на двух точках.
Задача стояла серьезная — за полтора часа инспекторам нужно было проверить весь транспортный поток.
Действовали четко и быстро. Узловая — городок небольшой — и буквально все друг друга знают. Как только автолюбители видели столько «гаишных» машин, мгновенно сообщали своим друзьям-знакомым.
Эта информация быстро разлетелась по соцсетям. Люди строили разные догадки — многие были уверены, что случилось что-то серьезное. В то, что проходит рейд, верили единицы. Как говорится, у страха глаза велики!
- Тоже остановили, правда представились, сказали рейд: «Трезвый водитель». Документы тоже не спрашивали и отпустили. Но сложилось такое впечатление, что кого-то ищут. На окружной порядка 3−4 машин ДПС было и мотоциклы. Первый раз, наверное, столько ДПСников в одном месте и сразу видела.
- Что-то случилось, не хотят шумиху поднимать. Когда водил шугают, столько народа не ставят.
- Обычный рейд «Трезвый водитель». Такие мероприятия проводятся каждые выходные, по городам области.
- Ну кто вам правду скажет, сверху указ дали (панику не наводить и все). Лапшу с ушей снимите!!!
Так или иначе, информация быстра разлетелась по городу, и водители старались объезжать экипажи ДПС — «прятались» в закоулках.
Если инспекторы подозревали водителя в том, что он нетрезв, его просили «подышать в трубочку».
Михаил Есаков, начальник Госавтоинспекции Тульской области:
Михаил Есаков
- Всего за 8 месяцев текущего года на территории региона выявлено и пресечено около 2000 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования.
За повторное управления транспортным средством в состоянии опьянения осуждено 382 человека,
Цель проводимых нами мероприятий — не наказать автолюбителей, а предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей.
После завершения рейда сотрудники ГИБДД вернулись на свои привычные позиции. Подобные профилактические мероприятия и дальше будут проходить в Тульской области. Так что не пугайтесь, если вдруг увидите такое количество машин ДПС!
Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. В отношении нарушителей могут быть применены следующие меры уголовного воздействия:
- штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей,
- штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух,
- обязательные работы на срок до 480 часов,
- принудительные работы на срок до двух лет
- лишение свободы на срок до двух лет.
Госавтоинспекция Тульской области призывает граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем. Каждый должен четко осознавать недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию. Таким образом, вы спасете чье-то здоровье или жизнь.
Дорожно-транспортные происшествия с участием пьяных водителей — самые опасные, непредсказуемые и разрушительные, с большим количеством пострадавших и крупным материальным ущербом. Штрафы за пьянство за рулем постоянно увеличиваются. И даже это не останавливает граждан от употребления горячительных напитков за рулем.