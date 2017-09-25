Масштабный рейд: как в Узловой ловили пьяных водителей

Фото автора.

Вечер пятницы, 22 сентября, в Узловой прошел довольно необычно. Автолюбителей ждал большой «сюрприз» от ГИБДД — в городе проводился масштабное мероприятие «Нетрезвый водитель». Руководил рейдом лично начальник областной Госавтоинспекции Михаил Есаков.

Такого количества машин ДПС жители Узловой, наверно, еще не видели. Более 20 сотрудников ГИБДД (девять экипажей и два мотоцикла) работали на двух точках.

Задача стояла серьезная — за полтора часа инспекторам нужно было проверить весь транспортный поток.

Действовали четко и быстро. Узловая — городок небольшой — и буквально все друг друга знают. Как только автолюбители видели столько «гаишных» машин, мгновенно сообщали своим друзьям-знакомым.

Эта информация быстро разлетелась по соцсетям. Люди строили разные догадки — многие были уверены, что случилось что-то серьезное. В то, что проходит рейд, верили единицы. Как говорится, у страха глаза велики!

из соцсетей

- Тоже остановили, правда представились, сказали рейд: «Трезвый водитель». Документы тоже не спрашивали и отпустили. Но сложилось такое впечатление, что кого-то ищут. На окружной порядка 3−4 машин ДПС было и мотоциклы. Первый раз, наверное, столько ДПСников в одном месте и сразу видела.

- Что-то случилось, не хотят шумиху поднимать. Когда водил шугают, столько народа не ставят.

- Обычный рейд «Трезвый водитель». Такие мероприятия проводятся каждые выходные, по городам области.

- Ну кто вам правду скажет, сверху указ дали (панику не наводить и все). Лапшу с ушей снимите!!!

Так или иначе, информация быстра разлетелась по городу, и водители старались объезжать экипажи ДПС — «прятались» в закоулках.

Если инспекторы подозревали водителя в том, что он нетрезв, его просили «подышать в трубочку».

Михаил Есаков, начальник Госавтоинспекции Тульской области:

Михаил Есаков - Всего за 8 месяцев текущего года на территории региона выявлено и пресечено около 2000 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управления транспортным средством в состоянии опьянения осуждено 382 человека, в том числе 45 приговорены к лишению свободы, 1 — к ограничению свободы, 22 — к наказанию в виде штрафа, к 4-м водителям применена мера медицинского характера (направлены на принудительное лечение) и 308 — к обязательным работам; в отношении двух водителей уголовное дело было прекращено в связи со смертью. Цель проводимых нами мероприятий — не наказать автолюбителей, а предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей. После завершения рейда сотрудники ГИБДД вернулись на свои привычные позиции. Подобные профилактические мероприятия и дальше будут проходить в Тульской области. Так что не пугайтесь, если вдруг увидите такое количество машин ДПС!

госавтоинспекция Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. В отношении нарушителей могут быть применены следующие меры уголовного воздействия:

штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей,

штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух,

обязательные работы на срок до 480 часов,

принудительные работы на срок до двух лет

лишение свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция Тульской области призывает граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем. Каждый должен четко осознавать недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию. Таким образом, вы спасете чье-то здоровье или жизнь.

Дорожно-транспортные происшествия с участием пьяных водителей — самые опасные, непредсказуемые и разрушительные, с большим количеством пострадавших и крупным материальным ущербом. Штрафы за пьянство за рулем постоянно увеличиваются. И даже это не останавливает граждан от употребления горячительных напитков за рулем.