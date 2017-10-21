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Тульские спортивные журналисты поздравили экс-тренера «Арсенала» с успешным дебютом
Фото Алексея Королева.

Тульские спортивные журналисты поздравили экс-тренера «Арсенала» с успешным дебютом

Волгоградский «Ротор» обыграл «Томь» со счетом 2:0.

Команда тульских спортивных журналистов, которая гостит в эти дни в Волгограде, поздравила с успешным дебютом бывшего главного тренера «Арсенала» Сергея Павлова и от имени тульских болельщиков вручила Сергею Александровичу тульский пряник.

ФК «Ротор» под руководством Павлова обыграл «Томь» со счетом 2:0 и покинул последнее место в турнирной таблице в ФНЛ.

Сергей Павлов был назначен главным тренером волгоградской команды 18 октября. На этом посту он сменил отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты Валерия Есипова.

 

Сергей Павлов возглавлял тульских оружейников с 29 февраля 2016 года. Опытный специалист без осечек провел весеннюю часть ФНЛ (11 побед и 3 ничьи в 14 турах) и поднял «Арсенал» в Премьер-лигу. Но в РФПЛ игра команды не заладилась.

5 октября 2016 года «Арсенал» объявил о расторжении договора с Павловым. В этот же день на попечительском совете назначили нового президента клуба. Теперь это Гурам Аджоев. На смену Павлову пришел Сергей Кирьяков.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 17:00 +1
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