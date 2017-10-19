Тульские судебные приставы: всё о штрафах, алиментах и долгах

Фото Юлии Гришиной.

На прямой линии в «Слободе» дежурили главный судебный пристав Тульской области Закир Муратов и его заместитель Екатерина Неменущая.

? Я своевременно оплатила штраф в ГИБДД на Советской, 110. После этого приставы больше года звонили мне с требованием погасить долг, даже после того, как я предоставила им скан чека, подтверждающего оплату. Почему так происходит? Пользователь Myslo LeoQueen.

- В настоящее время между УФССП России по Тульской области и УГИБДД УМВД России по Тульской области существует электронный документооборот. При оплате штрафа судебному приставу-исполнителю поступит информация о его погашении. Необходимо иметь ввиду, что при оплате штрафов в обязательном порядке для идентификации платежа необходимо указывать 20-значный номер УИН. В случае отсутствия УИНа, либо его несовпадения с указанным в постановлении о наложении штрафа, судебный пристав-исполнитель не сможет принять такую квитанцию в качестве подтверждения оплаты штрафа.

? Если сумма долга большая (более 1 млн рублей), а зарплата у должника маленькая, то как настоять на том, чтобы приставы арестовали и продали имущество должника (машина, квартира), если должник не хочет в короткие сроки закрыть долг? Или это делается автоматически?

Причем стоимость машины не покроет сумму долга, по-хорошему, надо сразу квартиру (там никто не прописан, у должника есть другая жилплощадь с пропиской). Пользователь Myslo Makdak.

- В ходе исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем в регистрирующих органах запрашивается информация об имущественном положении должника, в частности о наличии автотранспортных средств и недвижимости. В случае поступления положительных ответов, судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на имущество в соответствии с очередностью, установленной ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Кроме того, для определения стоимости имущества и его последующей реализации на торгах, в соответствии со ст. 85, 87 Закона судебный пристав-исполнитель вправе привлечь оценщика.

? Мой родственник умер в 1993 году. С тех пор нам присылают требования об уплате транспортного налога на машину, которая принадлежала умершему. Самой машины нет в наличии уже 30 лет. Мы много раз отправляли в налоговую свидетельство о смерти, но налоговая подала в суд, выиграла и передала все приставам. Теперь приставы присылают нам письма о необходимости оплаты. Как быть? Пользователь Myslo Avers.

- В этом случае от приставов ничего не зависит. Судебный пристав исполняет решение суда и не вправе проверять законность принятого решения о взыскании налоговых платежей. Надо отправить заявление в налоговую инспекцию о проведении проверки документации, к заявлению приложить свидетельство о смерти. На сайте ГИБДД можно самостоятельно проверить статус любого автомобиля, введя его VIN-номер. Если автомобиль продолжает числиться в базе ГИБДД, его необходимо снять с учета, и на основании свидетельства о смерти отменить все судебные приказы.

? Имеется исполнительное производство. Лист на работе. Из зп вычитают 50%. Это приводит к тому, что человек лишен возможности платить коммунальные услуги, ипотеку, и просто покупать себе лекарства и еду из оставшейся суммы после вычета. Имеют ли право приставы снизить размер удержаний без суда по заявлению должника, и какие для этого нужны основания? Пользователь Myslo Radostj.

- В соответствии с положениями ст. 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве» при исполнении исполнительных документов из заработной платы или иного дохода должника не может быть удержано более 50%, а при исполнении исполнительных документов о взыскании алиментов, возмещения вреда здоровью, возмещения ущерба преступлением — не более 70%.

При принудительном исполнении требований исполнительного документа всегда затрагиваются законные права и интересы должника и взыскателя.

Судебный пристав-исполнитель не наделен полномочиями по оценке материального и финансового положения должника. В рамках действующего законодательства он обязан принять меры принудительного исполнения, направленные на фактическое исполнение требований исполнительного документа.

Для решения вопроса о снижении размера удержаний из заработной платы и иного дохода в счет погашения задолженности должник вправе обратиться в районный суд по месту своего жительства с заявлением о снижении процентов, ежемесячно удерживаемых по постановлениям судебных приставов-исполнителей. К заявлению необходимо приложить справки о ежемесячном доходе должника и работоспособных членов семьи, справку о ее составе с указанием членов семьи, которые находятся на иждевении, и иные документы, подтверждающие тяжелое материальное положение.

Кроме того, в соответствии со ст. 434 ГПК РФ и ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производстве» ответчик вправе обратиться в суд, принявший решение, с заявлением о предоставлении отсрочки либо рассрочки исполнения.

? Я пыталась продать свой автомобиль и с удивлением обнаружила, что имущество арестовано, потому что на мне якобы висит долг по кредиту. Я не брала никаких кредитов. Выяснилось, что у меня есть полная тезка: имя, фамилия и даже отчество совпадает. Но даты рождения и прописка разные. Как снять арест и как доказать, что произошла ошибка? Юлия, Тула.

- В данном случае рекомендуем гражданам, попавшим в такую ситуацию, обратиться с письменным заявлением на имя начальника структурного подразделения службы судебных приставов либо судебного пристава-исполнителя, вынесшего постановление о запрете регистрационных действий. К заявлению в обязательном порядке приложить копии правоустанавливающих документов на автомобиль (ПТС и свидетельство о регистрации), а также свое удостоверении личности (копию паспорта).

Вышеуказанное заявление можно направить почтовой корреспонденцией, либо через Электронную приемную, размещенную на официальном сайте УФССП России по Тульской области.

К сожалению есть случаи, когда недобросовестные должники продают свой автотранспорт, новый владелец не спешит оформлять право собственности в ГИБДД, а в этот период судебный пристав-исполнитель накладывает запрет регистрационных действий в отношении машины.

В данном случае, судебный пристав-исполнитель самостоятельно не вправе отменить наложенные запреты и ограничения, и новому владельцу необходимо обратиться в суд с заявлением об освобождении имущества от ареста в порядке, предусмотренном ст. 119 ФЗ «Об исполнительном производстве».

? Если есть долг по алиментам, имеют ли право приставы приходить и описывать имущество в квартире, где должник является не единственным владельцем? И как доказать, что должник не участвовал в приобретении какой-либо техники, находящейся в квартире? Пользователь Myslo Makdak.

- В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (ст. 64,68) судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры принудительного исполнения, в том числе проверять имущественное положение должника по месту его фактического проживания и регистрации, а в случае установления имущества, на которое по закону можно обратить взыскание, — принимать меры по его аресту, оценке и реализации.

Учитывая, что имущество, которое находится по месту проживания должника и членов его семьи либо по месту его регистрации (бытовая техника, мебель и т. д. ) может быть приобретено совместно, а по документам оформлено не на должника, при совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель описывает и арестовывает имущество, находящееся по адресу проживания должника. Присутствующие при составлении акта описи и ареста лица (должник, взыскатель, понятые и иные граждане) вправе сделать соответствующие письменные замечания в акте, в том числе и о том, что данное имущество приобреталось не должником.

Именно для таких случаев Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (ст. 119) предусмотрено право заинтересованных лиц в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание. Чтобы исключить имущество из описи и освободить его от ареста, собственник этого имущества должен обратиться в суд с соответствующим заявлением. А суд с учетом представленных доказательств либо свидетельских показаний примет решение.

? Мой исполнительный лист по алиментам был утерян работниками отдела судебных приставов Привокзального района г. Тулы (офис на ул. Болдина), обязан ли я платить алименты? И если не буду, то за что мне будет долг? Помогите, пожалуйста, найти мой исполнительный лист или хотя бы копию пускай мне выдадут, бывшая жена обращалась со своей стороны, но они отвечают, что и копии у них нет, я должен знать, на основании чего я выплачиваю алименты. Дмитрий, Тула.

- В случае утраты исполнительного документа взыскатель, либо судебный пристав-исполнитель имеют право обратиться в суд, принявший решение, с заявлением о выдаче дубликата исполнительного листа либо судебного приказа.

При этом необходимо иметь ввиду, что утрата исполнительного документа о взыскании алиментов не является основанием для прекращения выплат.

Согласно положениям ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих детей. При отсутствии соглашения об уплате средств на содержание ребенка алименты взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Неуплата алиментов влечет образования задолженности. При ее наличии должник может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, а в дальнейшем и к уголовной по ст. 157 УК РФ.

Во избежания негативных последствий, Вы вправе написать заявление работодателю об удержании из Вашего дохода алиментных платежей и перечислении удержанных сумм в адрес Вашей бывшей супруги либо самостоятельно производить соответствующие выплаты.

? Мой муж исправно платит алименты бывшей жене. Но приставы сказали, что на нем долг, назначили суд и приговорили его к обязательным работам. У его жены претензий нет. Она пришла к приставам, написала все нужные расписки, но это не помогло. Почему так происходит? Пользователь Myslo MamaDema.

- Суд, принимая решение о привлечении должника к административной ответственности, предусмотренной ст. 5. 35.1 КоАП РФ исследовал все обстоятельства дела, объяснения сторон исполнительного производства, квитанции об оплате, иные материалы исполнительного производства. Если бывшая жена не имеет претензий, она вправе отозвать исполнительный лист, в противном случае судебные приставы-исполнители обязаны осуществлять меры принудительного исполнения

? Мой бывший муж не платит алименты с 2005 года. Сейчас сыну 16 лет. На сегодняшний день у него задолженность более 800 000 рублей. Летом этого года был суд, его приговорили к принудительным работам. Он их отработал, а ситуация так и осталась не разрешенной. Алиментов я от него как не видела, так и не вижу. Что делать? Наталья, Венев.

- С целью исполнения требования исполнительного документа судебный пристав проверят имущественное положение должника, его источники доходов. В случае их отсутствия ему выдается направление в Центр занятости населения. Если должник не желает официально трудоустроиться и платить алименты, к нему могут быть применены санкции ст. 5.35.1. КоАП РФ, а в последующем ст. 157 УК РФ. По решению суда ему назначат принудительные работы, если рецидив повторится, то должник может быть приговорен к лишению свободы.

? Когда в нашем регионе будет действовать закон об ограничении должников в праве управления автомобилем? Бывший супруг — должник по алиментам. Сам на машине катается, а мне ребенка в школу не на что собрать… Пользователь Myslo Juj.

- Если бывший супруг не выплачивает алименты больше 2 месяцев, не пытается устроиться на работу, он будет привлечен к административной ответственности по статье 5.35 прим 1 КоАП РФ. Это обязательные работы. Если должник не исправит ситуацию, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

Что касается ареста автотранспортного средства. Автомобиль может должнику и не принадлежать, а управлять он им может по доверенности. В данном случае судебный пристав-исполнитель устанавливает наличие водительского удостоверения и в случае наличия оснований принимает решение об ограничении должника в пользовании этим правом. Есть ряд случаев, когда приставы не могут ограничить должника в праве управления автомобилем:

если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию; является единственным средством для обеспечения его жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания;

если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, либо на иждивении должника находится лицо, признанное инвалидом I или II группы либо ребенком-инвалидом;

если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает 10 000 рублей;

если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа.

Хотелось бы отметить, что ряд должников продолжают управлять автомобилем уже после вынесения соответствующего постановления судебным приставом-исполнителем. Сотрудники ГИБДД, при установлении такого факта, составляют в отношении виновного лица протокол об административном правонарушении по ст. 17.17 КоАП РФ.

Закир Рамильевич Муратов, руководитель УФССП России по Тульской области — главный судебный пристав Тульской области.

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Государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса

Родился 13 октября 1977 года.

В 1999 году закончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2002 году — Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция».

С ноября 1998 года работал в Миграционной службе Калужской области и в Министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации в Калужской области.

С декабря 2002 — ведущий специалист отдела особых исполнительных производств и розыска службы судебных приставов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

С января 2005 года — главный специалист организационного отдела, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства и розыска, начальник отдела организации исполнительного производства и розыска, заместитель руководителя — главного судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

С мая 2012 года — заместитель начальника Управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов.

С августа 2012 года — заместитель начальника Управления организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Федеральной службы судебных приставов.

С августа 2013 года — исполняющий обязанности руководителя УФССП России по Тульской области — главного судебного пристава Тульской области.

С декабря 2013 года — руководитель УФССП России по Тульской области — главный судебный пристав Тульской области.

Екатерина Сергеевна Неменущая, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области — заместитель главного судебного пристава Тульской области.

Cоветник юстиции Российской Федерации 2 класса.

Родилась 26 ноября 1981 года.

В 2007 году закончила Тульский филиал Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

С октября 2002 года — судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам ФССП России по Тульской области.

С ноября 2007 года — ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области.

С января 2008 года- главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области.

С сентября 2009 года — начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области.

С декабря 2010 года- начальник отдела судебных приставов Центрального района города Тулы.

С января 2014 года — и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области — заместитель главного судебного пристава Тульской области.

С ноября 2014 года — заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области — заместитель главного судебного пристава Тульской области.

Награждена почетной грамотой ФССП России, а также имеет благодарственное письмо главы администрации г. Тулы, благодарность руководителя УФССП России по Тульской области