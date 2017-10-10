Какие улицы Тулы останутся без электричества 11 октября
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов во всех районах областного центра.
По данным «Тулгорэлектросетей» ремонт и профилактика запланированы по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 78, 76, 80-а, 76-а, 80-а, 82, 80, 76, 78, 76-а,
- ул. Ф. Энгельса, 151, 151-а, 149, 147, 147-а,
- ул. Агеева, 2-б, 1-а,
- Красноармейский пр-т, 1, 3-а,
- ул. Советская, 23,
- ул. Революции, 17,
- п. Дачный: Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
- 4-й Дачный пр-д, 16,
- ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.),
- ул. Токарева, 47, 57, 58, 49,
- Промышленный пр-д, 6,
- ул. Смидович, 16, 18-а, 14, 18-б, 16-а, 18,
- ул. 9 Мая, 7-а, 13, 5, 9, 7,
- ул. Седова, 1, 2,
- ул. Оружейная, 25, 27, 27-а, 29,
- ул. Вильямса, 24, 22, 24-а, 14, 8,
- ул. Белинского, 8,
- Красноармейский пр-т, 25,
- Скуратовский м-р, 5, 5-а, 5 к. 1,
- п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
- 2-й пр-д, 1-10,
- ул. Станционная, 2-а, 3, 4,
- 1-й пр-д, 1,
- Старо-Овсянниково, 55,
- пер. Кирпичный, 4-12,
- ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
- ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
- ул. Железнодорожная, 14-23,
- ул. Октябрьская, 132,
- ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.),
- ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22,
- ул. Осташева, 121,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 19 (нечётн.), 8, 10, 12,
- ул. М. Горького, 6, 8,
- ул. Пархоменко, 1-27 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Шевченко, 13.
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