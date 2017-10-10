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Какие улицы Тулы останутся без электричества 11 октября

Какие улицы Тулы останутся без электричества 11 октября

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов во всех районах областного центра.

По данным «Тулгорэлектросетей» ремонт и профилактика запланированы по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 78, 76, 80-а, 76-а, 80-а, 82, 80, 76, 78, 76-а,
  • ул. Ф. Энгельса, 151, 151-а, 149, 147, 147-а,
  • ул. Агеева, 2-б, 1-а,
  • Красноармейский пр-т, 1, 3-а,
  • ул. Советская, 23,
  • ул. Революции, 17,
  • п. Дачный: Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
  • 4-й Дачный пр-д, 16,
  • ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.),
  • ул. Токарева, 47, 57, 58, 49,
  • Промышленный пр-д, 6,
  • ул. Смидович, 16, 18-а, 14, 18-б, 16-а, 18,
  • ул. 9 Мая, 7-а, 13, 5, 9, 7,
  • ул. Седова, 1, 2,
  • ул. Оружейная, 25, 27, 27-а, 29,
  • ул. Вильямса, 24, 22, 24-а, 14, 8,
  • ул. Белинского, 8,
  • Красноармейский пр-т, 25,
  • Скуратовский м-р, 5, 5-а, 5 к. 1,
  • п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24,
  • 2-й пр-д, 1-10,
  • ул. Станционная, 2-а, 3, 4,
  • 1-й пр-д, 1,
  • Старо-Овсянниково, 55,
  • пер. Кирпичный, 4-12,
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.),
  • ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22,
  • ул. Осташева, 121,
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 19 (нечётн.), 8, 10, 12,
  • ул. М. Горького, 6, 8,
  • ул. Пархоменко, 1-27 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 13.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +2
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